NHL v číslech: Ducks se za poslední roky zhoršili. Platí to i o Lindholmovi?

V hokejovém světě (a nejen v něm) platí jasná definice: čím lepší tým, tím lepší výkony jednotlivců. Platí to ale i opačně? Tedy jestliže se zhoršují týmové výsledky, dopadá to i na výkony hráčů? Ne vždycky. Je takovým příkladem i Hampus Lindholm, zadák týmu Anaheim Ducks?

Hampus Lindholm obránce, 26 let NHL 2019-2020 Z 56 G 2 A 21 B 23

Poslední výhru ve vyřazovacích bojích zaznamenal Anaheim na jaře 2017, kdy to nakonec dotáhl do finále Západní konference. O rok později se také ještě Kačeři dostali do play-off, ovšem od San Jose dostali výprask a po čtyřech zápasech odjeli na dovolenou.

Od té doby čeká tým z Kalifornie na větší úspěch, přičemž poslední dvě sezony dopadly totožně: 13. místo v Západní konferenci.

Legenda a ikona klubu Ryan Getzlaf má už 35 let, čehož si jsou v Anaheimu dobře vědomi. Začali více dbát na výběry v draftech a stavět tým do budoucnosti. Jména jako Steel, Lundeström, Zegras, Comtois, Perreault, Drysdale, Guhle, Mahura rozhodně budí nemalý příslib.

A v zadních řadách by i za několik let měl působit Hampus Lindholm, kterého si Ducks vybrali v roce 2012 z celkové 6. pozice a ve svých 26 letech má za sebou už přes 500 zápasů v NHL.

Dali bychom ruku do ohně za to, že ještě tak dva, tři roky zpět by několik fanoušků umístilo Hampuse Lindholma mezi nejlepší desítku beků ligy. Dnes? Málokdo si na něj vůbec vzpomene při výčtu nejlepších obránců NHL.

Stále vynikající do defenzívy

O Hampusu Lindholmovi se několik let tvrdilo, že patří mezi nejlepší defenzivní beky NHL, někteří odborníci ho dokonce považovali za toho nejlepšího.

Jak už bylo zmíněno, výsledky Kačerů se za poslední léta výrazně zhoršily, tudíž se o Anaheimu a jeho hráčích začalo v médiích psát výrazně méně a méně.

Pravdou ovšem je, že ať už byly problémy Ducks jakékoliv, tak Hampus Lindholm si směrem do defenzívy stále drží velmi dobrá čísla.

Jak lze vidět na výše uvedené kartě z jeho poslední sezony, Hampus Lindholm stále čelí pravidelně nejtěžším útokům soupeře ('Quality of Competition'), ale i přesto vykazuje vynikající defenzivní statistiky, má pozitivní vliv na své spoluhráče směrem do obrany.

Patří mezi nejlepší obránce na oslabení a může se chlubit i velmi dobrou rozehrávkou z obranného pásma.

Jinými slovy - Hampus Lindholm je vynikající ve všech aspektech, v nichž by měl elitní defenzivní obránce vyčnívat.

Elitní práce při přechodu

Bývaly roky, kdy se za nejlepší defenzivní obránce považovali borci, kteří v zápase zblokovali spoustu střel, rozdali několik hitů a následně vyhazovali puky z pásma po mantinelu.

V moderním hokeji to však už neplatí, když se od defenzivního beka vyžaduje i konstruktivní rozehrávka. I to je důvod, proč mezi nejlepší defenzivní beky současnosti jsou řazeni hráči jako Jonas Brodin, Charlie McAvoy, Jaccob Slavin či MacKenzie Weegar.

A i přes slabší sezony Anaheimu mezi ně i nadále patří Hampus Lindholm. Švédský obránce, jak můžete vidět na výše přiloženém obrázku, patří k nadprůměru nejen v rozehrávce z obranného pásma do středního ('Possession Exits'), ale také velmi často zastavuje útoky soupeře před vlastní modrou čarou ('Denials').

Bonus? Rozdává více přihrávek na střelu ze slotu - více než 98 % jiných beků v celé NHL ('High Danger Passes'), přičemž velmi dobrá čísla má i ve vstupech do ofenzivní třetiny kluziště s pukem na hokejce ('Carries') nebo přihrávkou ('Entry Passes').

Závěr

Hampus Lindholm i poslední léta patřil mezi nejlepší defenzivní beky NHL a lidé by na jeho jméno rozhodně neměli zapomínat, byť výsledky Kačerů v posledních letech nejsou nijak oslnivé.

Share on Google+