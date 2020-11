Nejvíc se vyplatí Pastrňák. Česká superhvězda opět kraluje NHL, Bostonu ušetří 26 milionů

Když po zdlouhavých jednáních David Pastrňák podepsal v půlce září 2017 novou smlouvu, mohl si mnout ruce radostí. Stal se boháčem, zajistil se do konce života. Vždyť Boston mu za šest let přislíbil 40 milionů dolarů. Bruins se nebáli a investovali do havířovského rodáka pořádný balík. Zatím nemuseli litovat jediného vyplaceného centu. Pastrňák se totiž zařadil mezi naprostou špičku NHL a už sbírá i nejprestižnější individuální trofeje. Letos si vystřílel Maurice Richard Trophy.

40 milionů pro Pastrňáka?

Boston má spoustu důvodů, proč považovat tuhle investici za bezvadný kauf.

Český forvard se zabydlel v elitní formaci Medvědů, sází jeden gól za druhým a sbírá hromady asistencí. Za tři sezony, které mu zatím uběhly ze současného kontraktu, nastřádal 256 bodů.

Fanoušci Medvědů Pastrňáka zbožňují, baví je prvotřídními kouzly na ledě i extravagandními outfity mimo něj. Jeho radost z hokeje je nakažlivá, svou bezprostředností si získal i média.

To už jsou ovšem jen body navíc, pro Boston je klíčový Pastrňákův přínos mezi mantinely. A ten je enormní. Natolik, že zámořský novinář Dom Luszczyszyn druhý rok za sebou označil "Pastovu" smlouvu za nejlepší v NHL.

Nikdo jiný se žádnému klubu v zámořské soutěži tolik nevyplatí.

Že ankety neodpovídají realitě a jsou zkreslené subjektivitou? Mnohé z nich ano, to jistě. Ostatně i na NHL.cz jsme kritizovali žebříček, v němž jedna z hlasujících odsunula Dominika Haška mezi top gólmany novodobé NHL až na osmé místo.

Luszczyszyn si každopádně neplete dojmy s pojmy. Nespoléhá se na vlastní vkus a smysly. Pořadí nejlepších kontraktů skládá na základě statistik. A to konkrétně podle metriky GSVA, původně využívané v basketbalu. Ta měří hráčův přínos pro mančaft.

Hned za Pastrňákem se umístil jeho kumpán Brad Marchand, třetí flek patří Nathanu MacKinnonovi z Colorada. Žádný šok, viďte?

Luszczyszyn, jehož žebříček vychází na prestižním webu The Athletic, u všech hráčů doplňuje také informaci, o jak moc výhodnou smlouvu pro daný klub jde. Třeba v případě Pastrňáka uvádí, že v příštích třech sezonách ušetří Bostonu 26,4 milionu dolarů.

O tolik víc by totiž za tu dobu stáli hokejisté, kteří by nahradili Pastrňákovy kvality. To je pěkný ranec, že? Medvědi se už od Pasty dočkali výtečných výkonů, hbité křídlo stále není na vrcholu sil a jeho statistiky mohou vyletět ještě výš.

Jeho kontrakt tak bude stále výhodnější a výhodnější. Až do chvíle, než se obě strany opět sejdou u jednoho stolu a budou řešit novou nabídku. Pastrňák si nejspíše ohromně přilepší. To je ovšem ještě hudba budoucnosti.

