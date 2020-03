Nákaza v USA akceleruje. Kdy může podle šéflékaře NHL dojít k návratu na led?

Nahoru a pak dolů. Šéflékař NHL se ve středu nechal slyšet, že očekává zhoršení pandemie, po němž by mělo přijít zlepšení. Bez časového upřesnění to není zase tak objevná myšlenka. Očekává rovněž různý průběh v 31 lokalitách, kde se NHL hraje. To všechno prý ovlivní návrat hráčů na led.

Dr. Winne Meeuwisse, sportovní lékař a epidemiolog, ve službách NHL pět let, shledává obtížným předpovídat, kdy může nákaza ve Spojených státech amerických vrcholit a kdy začne klesat, což značně komplikuje možnou predikci návratu k tréninku a do zápasového kolotoče. Zastupující ligový komisař Bill Daly zopakoval víru, že hráči znovu brzo vyjedou na led, je však příliš brzy hádat, zda u toho budou také fanoušci.

„Virus v Severní Americe právě vstupuje do akcelerační fáze,“ řekl Dr. Meeuwisse v konferenčním hovoru. „Jak nemoc postupuje, nechceme jen chránit své hráče, ale také fanoušky a klubový personál. Je těžké odhadovat, kam se bude pandemie vyvíjet a jaký to bude mít časový průběh.“

Optimismus některých Američanů je bezbřehý. Prezident Donald Trump se nechal 24. března slyšet, že se nemůže dočkat Velikonoc. Bez ohledu na probíhající pandemii chce „otevřenou zemi a kostely plné lidí“. Mezitím v newyorském metru houfně umírají bezdomovci na covid-19 a cestující roznáší nemoc po celém městě. Ve čtvrtek večer USA úspěšně přebraly světové vedení v počtu nakažených korona virem, jichž mají nyní víc, než kdy měla Čína.

NHL vyhlásila přestávku 12. března, a to minimálně do 4. dubna. Dnes již o tomto dni jako o termínu obnovení soutěže nikdo nesní. Flintu do žita jako v Evropě, kde vesměs země oznámily konec hokejové sezóny, ovšem také nikdo neháže. Meeuwisse oceňuje včasný zásah ligového vedení, díky kterému má nyní NHL jen dva nakažené (oba z Ottawy). NBA je na tom hůř.

Potíž je v tom, že v USA si řeší jednotlivá opatření každá země podle svého uvážení. Amerika má řadu svobod vetknutých do Ústavy, jen velmi nerada se proto smiřuje s omezujícími výroky. Donald Trump v tomto své lidi jen utvrzuje. NHL nemá páky, jak cokoli ovlivnit. Pokud by došlo k uvolnění, bude liga závislá na konkrétní situaci v té které části celého kontinentu, včetně Kanady pochopitelně.

„Jestliže budou mít lokální zdravotnické autority 31 různých pohledů v 31 různých oblastech, bude pro NHL velmi těžké najít jednotný přístup na úrovni ligy. Nicméně můžeme se o něj pokusit, samozřejmě s respektem k místnímu vedení,“ tvrdí hlavní ligový zdravotník.

Zatím je to spousta otázek a málo odpovědí. Touha zachránit sezónu je ale obrovská. NHL se údajně nebrání ani představě předávat Stanley Cup třeba až na konci září. „Z lékařského hlediska musíme chápat, jaká jsou rizika pro hráče, pro zaměstnance, pro fanoušky. Jakmile budeme všechno znát, můžeme učinit nějaké inteligentní rozhodnutí,“ uzavírá Meeuwisse.





