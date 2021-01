Kuriozita! Varlamova zranili vlastní spoluhráči, do brány musel nováček

Často se nestává, aby brankářská jednička vypadla těsně před zápasem. S tímhle nelehkým scénářem se v derby proti městskému rivalovi museli vypořádat hokejisté Islanders, když před utkáním odstoupil Semjon Varlamov.

Ruský gólman měl do odvety proti Rangers nastoupit opět v pozici jedničky, místo toho o něj ale Ostrované přišli a mezi tři tyče se musel ke svému vůbec prvnímu startu postavit jeho krajan Ilja Sorokin.

Příčina zranění je dosti kuriózní. Varlamov si ji totiž nezapříčinil sám. Občas se maskovaným mužům stane, že si natáhnou nějaký sval při rozbruslení. Za absenci dvaatřicetiletého Rusa ovšem mohou jeho vlastní spoluhráči.

Islanders se tradičně rozehřívali před dalším utkáním a hráči v poli rozchytávali své brankáře. Střela tvrďáka Cala Clutterbucka však nešťastně trefila právě Semjona Varlamova do nechráněného místa pod maskou kolem klíční kosti.

Sorokin při svém debutu zaznamenal sedmadvacet úspěšných zákroků, prohře 0:5 ovšem nezabránil. Ostrované se s nečekanou situací vypořádat nedokázali, čehož Rangers využili a oplatili jim porážku z předchozího střetnutí.

Pochopitelně nejvíc rozzuřený byl trenér hostů Barry Trotz.

„Postavili jsme Sorokina do brány za opravdu těžkých podmínek. Můžeme si za to sami, zranili jsme si Varlamova při rozbruslení. Za mě je to téměř neakceptovatelné. Je to jako když naběhnete při rozcvičce do svého quarterbacka,“ soptil hlavní trenér Islanders.

„Hráči si musí uvědomit, že gólman je skoro nejdůležitějším hráčem týmu. Musíte ho rozchytat, hráči ale nad tím moc nepřemýšlí. Začalo to rozbruslením a táhlo se to celý zápas. Nebylo to fér ani vůči Iljovi, ani vůči Semjonovi,“ dodal Trotz.

Zatím není známo, jak dlouho bude jednička Isles mimo hru. Na pozici náhradníka se zatím posunul Cory Schneider, který dosud plnil roli trojky. Bývalého hráče Vancouveru či New Jersey podepsala newyorská organizace těsně před startem sezony.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+