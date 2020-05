Kubalík je zahradníkem, Krejčí měl hada v garáži. Co prozradily české hvězdy?

NHL pokračuje ve svých povedených videokonferencích s hráči. Tentokrát přišla na řadu česká hokejová esa. Davidové Krejčí s Pastrňákem, Tomáš Hertl či jeden z objevů sezony Dominik Kubalík si poklábosili pod vedením moderátora Patrika Eliáše. Řeč přišla kromě hokeje samozřejmě i na to, jak tráví volný čas a koho by si rozhodně nepřáli coby parťáka do karantény. Co všechno zaznělo?

Duo Davidů tráví karanténu v zámoří. „Jsem pořád v Bostonu. S přítelkyní jsme si koupili psa a museli jsme ještě zařizovat nějaké papíry. Ona příští týden poletí domů, já tu asi zůstanu. Snad se to rychle otevře, abychom mohli něco dělat,“ přeje si Pastrňák.

„Každý den chodíme ven na dvouhodinovou procházku. O Bostonu jsem zjistil spoustu věcí, které jsem nevěděl. Nejsem zrovna procházkový typ, ale teď je to jedna z možností, jak se dostat ven,“ dodává.

Zato Pastrňákův parťák David Krejčí se z Bostonu přesunul o kus dál na jih. „Jsme v Jižní Karolíně, kousek od Charlestonu. Manželka odtud pochází, už asi pět nebo šest let jsme tady v létě vždycky s děckama,“ vysvětluje.

Hertl s Kubalíkem jsou doma v Česku

Obávaní útočníci Tomáš Hertl s Dominikem Kubalíkem, jenž má za sebou v NHL parádní nováčkovskou sezonu, jsou doma v Česku. „Jsem už asi měsíc v Praze. Byl jsem dva týdny v karanténě, ale teď už jsem čtrnáct dní na svobodě. Byl jsem zraněný, takže teď chodím do posilky a po fyzioterapiích, abych se srovnal,“ popisuje svůj režim Tomáš Hertl.

„Hned, jak byla první možnost, vrátili jsme se domů. Měli jsme trochu potíže kvůli cestování se psem. Největší problém bylo sehnat linku i pro něj. (směje se) Nakonec ale všechno dobře dopadlo. Jsme doma v Plzni s přítelkyní a rodinou,“ říká Dominik Kubalík.

Aligátoři či had. Krejčí dává pozor, kam šlape

Jak hokejisté nyní tráví volný čas? „Jezdíme každý den na kolech s děckama. Máme tady aligátory, jezdíme se na ně koukat. Každý den jich pár vidíme, jsou i v jezírku, které máme za barákem. Nedávno jsme měli měli v garáži hada. Musíte dávat pozor, kam šlapete,“ usmívá se.

„Ze mě se stal zahradní dělník nebo kutil. Máma mě drobet zapřáhla na zahradě. Vyzkoušel jsem si všechno od sekání dřeva po malování domečku,“ vykládá Kubalík.

„Na zahradníka nepotřebuješ maturitu!“ skáče mu do řeči Pastrňák. „Já ji ale mám, Davide,“ pálí zpátky útočník Chicaga. „Na zahradě jsem strávil fakt asi nejvíc času a zjistil jsem, že mě to baví. Jednou bych si tohle rád dělal sám na svém baráku. Staral se o zahrádku a tak. PlayStationy mi moc nejdou, tak jsem je vypnul,“ doplňuje.

Chára či Šimek? S nimi v karanténě fakt ne

Moderátor Patrik Eliaš se svých vzácných hostů samozřejmě po vzoru dřívějších videorozhovorů z dílny NHL nemohl nezeptat, s kým by rádi trávili čas v karanténě, a s kým naopak raději ne? „Nejradši bych si vzal do karantény Pastu, protože jsme spolu dlouho. Známe se dobře a víme, jak bychom se zabavili. A nejmíň? To bych chtěl být asi se Zdendou Chárou. On by vstával moc brzo a museli bychom trénovat,“ směje se Krejčí.

„Já bych byl s Krejčou taky rád. Dali bychom si tenis, golfíček... Před spaním bychom dětem přečetli pohádky... Ale nechtěl bych být asi s Marchandem. On pořád posiluje. Hlavně vršek, což nesnáším. Kdybych si měl vybrat, byl by to určitě on,“ navazuje Pastrňák.

A co Tomáš Hertl? „Byl bych s Filipem Chlapíkem, se kterým to táhneme celé léto. Snažíme se zdokonalit ve Fortnite jako všichni ostatní. Hlavně ho můžu trochu buzerovat a mohl by mi sloužit, což by mi vyhovovalo,“ culí se opora San Jose. S kým by nechtěla trávit karanténu? „Asi s Radimem Šimkem, toho zajímají jen kapři. Já jsem akčnější, mám rád i další sporty. On si rád sedne k rybníčku a jen nahodí prut. Tam by byl nejradši celé dny, což by mě asi moc nebavilo,“ přiznává.

