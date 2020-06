Hokeji se budu dál věnovat, hlásí loučící se Erat. Plánuje i rozlučku

Útočník Martin Erat uzavřel bohatou kariéru, během níž sehrál 931 zápasů v NHL, zúčastnil se čtyř olympiád, získal zlato z juniorského MS, tři další cenné kovy z vrcholných seniorských akcí a dva extraligové tituly s Kometou Brno. Další úspěchy už mu zdraví nedovolí.

Myšlenky o konci kariéry se mu hlavou honily už vloni, ale pořád měl motivaci dosáhnout na další úspěchy. Do extraligového kolotoče kvůli problémům se zády naskočil až na konci roku, odehrál šestnáct zápasů, ovšem trápil se. Hrál pod prášky a s velkým sebezapřením.

Když pak epidemie koronaviru odpískala play off, věděl, že už další titul v Brně nepřidá. Že je konec. „Rozhodování jsem měl ale o něco jednodušší, protože se mi narodil syn a chci se věnovat hlavně rodině, svým dětem a dětem na ledě,“ líčí v rozhovoru pro web Komety.

Poslední zápas kariéry sehrál 1. března ve vyprodané brněnské aréně proti Jágrovému Kladnu. „Měl jsem to ulehčené v tom, že jsem tehdy vůbec nevěděl, že zažiju poslední střídání. Asi by to moje loučení pak víc bolelo, teď je pro mě daleko jednodušší,“ přiznává Martin Erat.

Když před sezonou 2016/17 na jih Moravy přicházel, určitě netušil, jak moc úspěšné to bude angažmá. Za Kometu odehrál včetně play off 158 utkání, nasbíral 130 bodů (38+92) a slavil dva mistrovské tituly. „Je jasné, že na tuhle štaci budu vzpomínat jen v tom nejlepším.“

I díky fanouškům. „Musím říct, že mi tady fanoušci připravili můj druhý domov. Nemůžu říct proti nim jediné špatné slovo, ani proti lidem, kteří jsou v klubu a v Brně. Jsem hrozně vděčný za to, co jsem zde prožil. Brno bude pro mě v Česku vždycky druhým domovem,“ hlásí.

Asi jako každému loučícímu hokejistovi mu bude moc chybět každodenní prostředí hráčské kabiny. „Přesně tak, to mi bude chybět asi nejvíc. Člověk přijde do kabiny, dá si čerstvou kávu, pokecá s klukama. Nedá se nic dělat, život jde dál a mě teď čeká jeho druhá etapa.“

Po konci kariéry se vrhne na trenérskou dráhu. „Chci pomáhat českému hokeji a propracovat se v trenéra, na kterého budu pyšný, a na kterého se budu moct podívat do zrcadla. Hokeji se budu věnovat dál,“ potvrzuje Erat, kterému je blízký styl trénování Libora Zábranského.

„Libor umí nastavit kabinu tak, jak má být. Tohle je určitě příklad toho, že přesně tak bych to chtěl dělat. Jeho kariéra byla neskutečná, hrál v NHL, ve Vsetíně získal titul. Ví přesně, co se v kabině odehrávalo a jak má být správně nastavená, aby se vyhrávalo,“ pokyvuje Erat.

Má v plánu udělat v Brně i nějakou rozlučku? „Rád bych. Rozlučku chci udělat, ale aby tam mohli přijít všichni a mohl být plný dům,“ má jasno muž, jenž Kometě přeje do dalších let jen to nejlepší. „Nejde jí popřát nic jiného, než aby byla úspěšná a vyhrávala tituly,“ uzavírá.

