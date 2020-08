Gourde prolomil smůlu. Nedraftovaný pracant táhne Tampu k poháru

Kapitán Steven Stamkos není k dispozici, Lightning to ale extra mrzet nemusí. Mají totiž jiné forvardy, které ikonického ostrostřelce dokonale zastoupí. Zdaleka nejlepší výkony navíc v probíhající sérii proti Columbusu podává formace, od které by to čekal jen málokdo.

Yanni Gourde, Barclay Goodrow, Blake Coleman. Právě tohle trio mělo prsty téměř ve všem, co se při poslední výhře Tampy nad Blue Jackets na ledě událo. A první jmenovaný už poněkolikáté ukázal, že je v hvězdném týmu Jona Coopera naprosto právoplatným členem.

Na podzim 2018 si organizace Gourdea pojistila na dalších šest let za více než pět milionů ročně, což je na člena třetí lajny solidní částka. Generální manažer krok vysvětloval slovy, že drobný forvard zosobňuje identitu klubu.

Nebojí se rvát se s daleko mohutnějšími soupeři. Ač nedraftovaný, předčí na ledě mnohé hvězdičky, jejichž jména zněla při výběru mezi úplně prvními. Ví, že NHL není samozřejmost, a podle toho ke své práci přistupuje. Větších srdcařů v celku z Floridy mnoho nenajdete.

„Má to v krvi, je to tvrdý pracant,“ říká o Gourdeovi zadák Kevin Shattenkirk. „Letos měl období, kde se mu nedařilo. Klíčové ale bylo, že nedovolil, aby to ovlivnilo další části jeho hry.“ Mluví o dlouhé šňůře zápasů, kdy se Yannimu od Díkůvzdání až téměř do Valentýna nepodařilo vstřelit jedinou branku.

Na ostatních důležitých aspektech jeho hry, výtečném bránění a poctivé práci v oslabení, se ale nezměnilo vůbec nic. Teď konečně přišla i odměna v podobě kanadských bodů. „Je to šílené. V zápase nedám ohromnou šanci, přijdu domů a říkám si: Ku*va!“, rozčiloval se Gourde ještě v lednu během nepříjemné šňůry.

Nyní už smůlu dávno prolomil a těží z toho Lightning, kteří míří za vysněným ziskem Stanleyova poháru. Hráči jako Gourde při této náročné štrece budou zatraceně zapotřebí.

