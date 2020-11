Dvakrát vyměněn stejným týmem. Teď by se Saad rád usadil v Coloradu

Nedílnou součástí hokejového života často bývají také výměny do jiných klubů. S tím je za svou kariéru více než dobře seznámen útočník Brandon Saad, kterého jedna a ta samá organizace vyměnila dvakrát.

Ani status dvojnásobného vítěze Stanleyova poháru vám stálé místo v jednom klubu nezaručí. Vyprávět by o tom mohl Američan Brandon Saad, jenž má ve své sbírce zmíněné dva prsteny ze svého působení v Chicagu.

U Blackhawks strávil celkem sedm let a pravidelně se mu dařilo sbírat kanadské body. Vloni stihl odehrát v základní části osmapadesát zápasů s bilancí jednadvacet gólů a dvanáct asistencí. V play-off pak přidal v devíti startech ještě pět bodů (2+3).

Jenže organizace Jestřábů jej i přesto podruhé vyměnila. Poprvé se stěhoval v roce 2015, kdy se stal součástí výměny dohromady sedmi hráčů mezi Chicagem a Columbusem. O dva roky později však Američana získalo Chicago zpět, mimo jiné i za cenu Artěmije Panarina.

V letošním mimosezonním období se osmadvacetiletého forvarda vzdali podruhé. Saad zamířil do Colorada, odkud opačným směrem putovali Nikita Zadorov s Antonem Lindholmem. Hawks navíc nadále budou platit jeden milion dolarů z jeho aktuální smlouvy, která vyprší po nadcházející sezoně.

Samotný Saad vidí novou hokejovou štaci jako příležitost se někde usadit na delší dobu. Během právě probíhajícího volna již stihl svůj budoucí domov navštívit.

„Colorado bylo vždy na mém seznamu nahoře. Chci opět vítězit. Vypadá to tam jako skvělé místo, kde bych chtěl hrát dlouho,“ prozradil pittsburghský rodák v podcastu The Rink a zároveň sdělil, že se již porozhlížel po bydlení v Denveru a stihl i navštívit tamní ledovou plochu.

Co je ale nejdůležitější, Saad vnímá Avalanche jako elitní celek National Hockey League. Má chuť znovu vyhrávat a cítí, že v Denveru to půjde. Lavinám naopak pomůže hráč, který je zvyklý slavit úspěchy.

„Úroveň nadšení dosahuje stropu. Dostal jsem šanci vyhrát další Stanley Cup. Užíval jsem si své chvíle v Chicagu, je to skvělé město s výbornou organizací, nicméně nebyli jsme úplně uchazeči o pohár. Když vás vymění do týmu, o kterém to naopak platí, jedná se o takové omlazení,“ dodává Saad.

