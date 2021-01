Doughty se chystá umlčet pochybovače: Hodně lidí už mě odepsalo

Pořádně dlouho jsme z jeho úst žádné peprné vyjádření neslyšeli. Drew Doughty za sebou má možná nejdelší pauzu ve své kariéře, vždyť v ostrém zápase se naposledy objevil téměř před deseti měsíci. Posledních pár dní už se ale obránce Los Angeles Kings připravuje na start nového ročníku.

Na soupisce Králů je hned několik hráčů, kterým by dlouhá přestávka mohla prospět. Kromě Doughtyho mezi třicátníky patří Jonathan Quick, Dustin Brown, Jeff Carter nebo Anže Kopitar.

„Moje tělo je připravené. Vlastně jsem hodně posiloval, zvedal jsem těžké váhy a zesílil jsem. V minulosti to pro mě byla spíš údržba. Pro mě osobně byla pauza takové maskované požehnání. Myslím, že pro celý náš tým,“ rozpovídal se Doughty ve čtvrtečním rozhovoru s médii.

V Los Angeles stále probíhá náročná přestavba, kterou právě veteráni ověnčení předchozími úspěchy nenesou příliš lehce. Kings se v posledních dvou sezonách neprobojovali do vyřazovací části, společně s dalšími odpadlíky živořili na dně tabulky.

„Těch pár let bylo velmi těžkých, nikdy jsem si za celý svůj život ničím podobným neprošel. Říkám to, jako kdyby to byl konec světa, i když samozřejmě není. Ale stále prohrávat je na nic, taky za to nesu zodpovědnost,“ pravil jednatřicetiletý zadák.

Doughty si kromě toho vyslechl dost kritiky i na svou osobu. „Hodně lidí mě odepsalo, že už ani nejsem dobrý hráč. Všechno je to pro mě osobní a vede mě to k tomu, abychom se letos jako tým zlepšili,“ podotkl.

Kings disponují kvalitními prospekty, v blízké budoucnosti by se znovu měli rvát o vyšší příčky. „Kluky sleduju na tréninku a žasnu nad tím, co dokážou. Je to vzrušující, budou nás tlačit, abychom byli lepší,“ těší Doughtyho.

Los Angeles do zkrácené základní části NHL vstoupí kolem poloviny ledna dvojzápasem s Minnesotou, poté narazí na Colorado a St. Louis. Jak si letos Kings v nabité konkurenci povedou?

