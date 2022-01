Zvrat u Hertla, údajně už není na prodej! Proč změnilo San Jose názor a co bude dál?

(Nejen) čtyřmi asistencemi u galapředstavení Švýcara Tima Meiera opět ukázal, co mezi mantinely dovede. Tomáš Hertl je univerzální voják, od něhož se dočkáte gólů i nahrávek, tečí i dorážek. Srdnatě bojuje o kotouče, chodí na oslabení, náramně napadá, klidně zblokuje soupeřovu střelu. Vyrostl v lídra, klidně si vezme slovo v kabině a vyhecuje spoluhráče. Psát, že je český centr pro Žraloky důležitým plejerem, by na první pohled bylo nošením sov do Atén. Svůj význam to ale má.

Proč?

Právě Hertlův přínos pro kalifornský klub je důvodem, či jedním z nich, proč se nakonec odchvanec pražské Slavie dost možná nikam stěhovat nebude. Sharks jsou momentálně na pozici zaručující postup do play-off, v Západní konferenci drží druhou divokou kartu.

Jenže za nimi číhají další dravci, co by si rádi ve vyřazovacích bojích zahráli taky. Oproti San Jose navíc mají mnohdy citelnou výhodu v počtu zápasů k dobru. Třeba calgarští Flames odehráli o pět mačů méně. Stejně je na tom Edmonton a Winnipeg.

Aby měli Žraloci co nejvyšší šanci odrazit nápor soupeřů a udržet se v postupové osmičce, potřebují mít co nejsilnější kádr. A této logice potenciální trejd Hertla, jednoho z klíčových mužů, jednoznačně odporuje. Naopak, ve hře je podpis nové smlouvy s osmadvacetiletým tahounem.

Uznávaný novinář Pierre LeBrun informoval, že by generální manažer Doug Wilson, i díky tomu, že ušetří peníze za Evandera Kanea, mohl mít zájem obnovit vyjednávání o kontraktu (ten současný na 5,625 milionu dolarů ročně Hertlovi končí v létě).

Do diskutované změny Wilsonova postoje se může promítat taky fakt, že vytrejdovat Hertla není vůbec snadné s ohledem na jeho klauzuli o nevyměnitelnosti. Zkušený útočník, co míří za čtyřicetigólovou metou, chce hrát tam, kde se vítězí. A novou adresu si do velké míry smí vybírat.

Dostat v takové situaci za něj co nejvyšší protihodnotu není úplně hračka, byť se psalo o houfu vážných zájemců a to i z řad největších favoritů NHL. Přijde laso, které mu neodolá ani Wilson, ani Hertl? Nebo dostanou přednost klubové ambice? A co bude s novou smlouvou?

Výrazně kartami zamíchají další výsledky San Jose. Mohou změnit motivace hlavních postav. A to zásadně.

