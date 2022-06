Zvrat! Regenda do extraligy nejde, už má smlouvu v NHL

The #FlyTogether signed 22 y/o UFA F Pavol Regenda to 2 year Entry Level Deal:



Yr 1 750K Salary, 92.5K Signing Bonus, 82.5K GP Bonus, 80K Minors

Yr 2 775/92.5/57.5/80



Cap Hit 855K, AAV 925K



15G 39P in 43 Slovakia GP



Rep'd by JP Barry @CAAHockey