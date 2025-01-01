Zvrat dokonán, Rossi se stěhovat nebude! Minnesota si náročného Rakušana lacino podrží

23. srpna 14:00Tomáš Zatloukal
Stál prý o dlouholetou smlouvu s průměrným platem kolem sedmi milionů dolarů. Jenže na takový krok Minnesota nebyla připravená, obzvlášť když Marco Rossi zklamal v play-off a náhle působil v plánech trenéra Johna Hynese až nadbytečně. Wild se tak dostali do bodu, kdy seriózně zvažovali výměnu devátého hráče draftu 2020 jinam. Nakonec se ale GM Bill Guerin s talentovaným centrem, co letos skončil na 60 bodech, dohodl.
Kdekdo už viděl Rossiho jednou bruslí u Krakenů ze Seattlu.
Ti prý byli ochotni pustit o dům dál Jareda McCanna. Borce, který už nemá zrovna prvotřídní potenciál se výrazně zlepšovat, nicméně schopného splnit na ledě útočné i obranné úkoly a ještě trumfnout hvězdičku z Feldkirchu, městečka kousek od hranic se Švýcarskem, v bodech.
Jenže jak informoval list The Athletic, v posledních týdnech se situace otočila a Guerin udělal výrazný pokrok ve vyjednávání s Rossiho táborem. Výsledek se zhmotnil v pátek, když byl oznámen tříletý kontrakt se stropovou zátěží 5 milionů dolarů.
Rossi si jistě představoval vyšší gáži i delší platnost, ale zároveň mu muselo být jasné, že jeho pozice pro licitování není úplně nejsilnější. Navíc z Minnesoty, která staví ambiciózní kádr s cílem dobýt v nejbližších letech Stanley Cup, by se chtělo málokomu.
Guerin se zase nechtěl zřeknout předního talentu Wild, na druhou stranu byl skálopevně rozhodnutý, že Rossiho nepřeplatí. V takovou chvíli se jako jedno z řešeních nabízí překlenovací dohoda.
A skutečně na ní došlo. Syn bývalého zadáka Michaela, který hrával i v nejvyšší domácí soutěži za Graz, dostává tři sezony na to, aby ukázal, co v něm opravdu je a zda jeho bodové součty mohou začínat sedmičkou či osmičkou.
Guerin si pak udržel kontrolu nad Rossiho osudem, protože i po vypršení čerstvě uzavřeného paktu (léto 2028) eventuálně bude nevysoký forvard volným hráčem s omezením (RFA).
"Každým rokem se zlepšoval a věříme, že v tom bude pokračovat i nadále. Podle nás stále předvedl jen zlomek toho, čeho bude jednou schopný. Ty tři roky jsou pro něj obdobím, kdy se může stát hokejistou, jakého v něm vidíme," řekl za Divočinu Guerin.
Spokojenost, minimálně navenek, hlásí i Rossi. Byť se musel výrazně uskromnit.
"Tvrdě jsem přes léto makal. Cítím se skvěle a těším se zpátky do Minny." Bude jen na něm přesvědčit Hynese, že může být jedním z tahounů. A dostat se do role, kdy Guerinovi nezbyde nic jiného než na nadiktované (a to pro Rossiho o poznání štědřejší) podmínky kývnout.
