Zvláštní výměna? Měli mě využívat jinak, zlobí se Arvidsson

Už jsou to více jak dva týdny, co byl švédský útočník Viktor Arvidsson vyměněn z Nashvillu do Los Angeles. Po nových výrocích však všechno nasvědčuje tomu, že výměnu viděl Švéd jako nespravedlivou. Jeho slova pro stránku The Athletic nevyzněla moc pozitivně, Nashville podle něj nevyužíval jeho nejsilnější stránky.

Hned na začátku července byl Arvidsson vyměněn do Kings za výběr ve druhém a třetím kole draftu. Když se informace o trejdu dostala ven, generální manažer Predators David Poile řekl: „Nevyšlo mu play off a se svou pozicí v týmu nebyl spokojený. Věděl jsem, že by mu prospěl nový začátek někde jinde. Tady už by to moc nefungovalo.“

Z jeho slov bylo cítit, že se Predators chtěli Arvidssona zbavit. Důvodem mohla být taktika před rozšiřovacím draftem, ale také třeba osobní neshody s vedením organizace.

Arvidsson však tvrdí něco jiného.

„Nechtěl jsem odejít. Já i moje rodina to tady milujeme,“ cituje Arvidssona The Athletic. „Chtěl jsem zůstat, ale těším se, co mě teď čeká v Los Angeles. Myslím, že se tam dokážu prosadit mnohem lépe.“

Právě poslední věta je možnou nápovědou. Arvidsson si totiž myslí, že ho trenéři v Nashvillu v poslední sezoně nevyužívali tak, aby z něj vyždímali maximum.

„Jsem všestranný hráč. Ale oni se na mě tak nedívali,“ pokrčil rameny. „Roky jsem tu hrál oslabení. Letos z nějakého důvodu ne. A to se týká i jiných herních situací. Zastávám názor, že v takovýchto částech zápasu můžu být opravdu přínosem.“

Všechno se možná změnilo v listopadu roku 2019, kdy ho ošklivým krosčekem zranil Robert Bortuzzo ze St. Louis. Do té doby totiž v rozmezí let 2016 – 2019 vstřelil 94 branek. „Zničilo mi to obě kolena,“ dodává.

Pro osmadvacetiletého Švéda půjde o první změnu dresu v NHL. Zatím hájil pouze barvy Nashvillu, který si ho v roce 2014 vybral ve čtvrtém kole draftu. Za šest sezon se stal šestým nejlepším střelcem historie organizace.

Nyní má před sebou nový cíl. Dobýt Kalifornii.

„Do Los Angeles jdu s čistou hlavou. Těším se hlavně na to, až všechny, co o mně pochybovali, přesvědčím o tom, že jsem stále platný hráč,“ uzavřel.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+