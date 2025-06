Zvíře z play-off! Bennett žene Floridu k titulu a sám sebe k 10 milionům ročně

Sam Bennett je v tuto chvíli jedním z nejlepších hráčů letošního play-off NHL. Útočník Floridy Panthers vede střeleckou tabulku s 14 góly a výrazně si říká o pořádný balík na trhu volných hráčů. Ale jak trefně a s nadsázkou poznamenal kouč Panthers Paul Maurice: zájemci by měli být opatrní. „Má hroznou povahu, asi mor a bůhví co ještě. Nevím, jestli se vůbec dá vyléčit,“ vtipkoval během televizního rozhovoru.

Realita je ale taková, že Bennett si každým zápasem říká o kontrakt, který by mohl dosáhnout klidně 8 až 10 milionů dolarů ročně. Na začátku play off se odhadovalo, že by mohl dostat okolo 6 milionů. Teď už je situace jiná. Zvlášť pokud by Panthers získali druhý Stanley Cup v řadě a Bennett by k tomu ještě vybojoval Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče vyřazovacích bojů.

Bennett zkrátka potvrzuje, že je přesně tím typem hráče, který v play-off září. Umí dávat důležité góly, rozdávat tvrdé hity a nebojí se jít do nejtěžších situací. V utkání číslo tři to ukázal dokonale: dvěma tvrdými bodyčeky vybojoval puk v obranném pásmu, rozjel protiútok a na jeho konci sám skóroval z brejku.

„Je neuvěřitelný. Dělá pro tým všechno, nejen že střílí góly. Bojuje, vede puk, brání. Je prostě skvělý,“ chválil ho kapitán Aleksander Barkov. Spoluhráč Brad Marchand pak dodal: „V tomhle čase sezony musíte být schopní chodit do špinavých prostorů. On tam žije.“

Bennett má na kontě 20 bodů ve vyřazovacích bojích a se 14 góly je nejlepším střelcem play-off. Skóroval v každém ze tří dosavadních finálových zápasů a bodoval i v prodlouženém druhém utkání. V základní části zaznamenal 51 bodů a po příchodu do Floridy si drží slušné tempo - v průměru má 53 bodů za sezonu, přičemž dosud dostával jen omezený prostor na přesilovkách.

A právě v tom je klíč k jeho budoucímu výdělku. Zatímco analytické modely The Athletic odhadují, že by si Bennett zasloužil okolo 6,6 až 7,5 milionu dolarů ročně, některé kluby jsou prý připraveny jít ještě výš. Věří, že v roli lídra přesilovkové formace by mohl pravidelně atakovat hranici 65 bodů za sezonu.

Velkou otázkou ale zůstává, jak dobře bude Bennett stárnout. Jeho fyzický styl hry nese riziko rychlejšího opotřebení, což potvrzují i srovnání s podobnými typy hráčů. Právě dlouhodobost smlouvy (hovoří se o šesti až sedmi letech) je potenciálním kamenem úrazu. Historie totiž ukazuje, že podobné kontrakty často končí jako přítěž.

Na druhou stranu - právě play-off ukazuje Bennettovu skutečnou hodnotu. V posledních třech vyřazovacích obdobích má 25 gólů a 48 bodů v 55 zápasech, což je produkce elitního prvního centra. V klíčových momentech dokáže být naprosto dominantní a v NHL je jen málo hráčů, kteří dokáží takto pravidelně pozvednout svou hru v play off.

A právě na tom by mohl při vyjednávání stavět. Kluby, které ho budou chtít přivést, ale budou muset zvážit, zda chtějí platit vysokou cenu za hráče, který je sice v play-off skvělý, ale v základní části zatím spíše kvalitním druhým centrem. Pokud někdo sáhne na částku kolem 8 milionů dolarů ročně, může to být velký risk.

