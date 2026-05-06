Zůstávám! Po restartu odmítl nápadníky a upsal se svému týmu na šest let

10. června 14:30David Zlomek
Na trhu volných hráčů by prvního července patřil k nejžádanějšímu zboží. Dobrých centrů je v lize momentálně kritický nedostatek a Michael McCarron si mohl díky své univerzalitě diktovat královské podmínky. Jednatřicetiletý hokejista dvou dětí, který v NHL nikdy nebral víc než 900 tisíc dolarů za sezonu, se ale rozhodl pro úplně jinou cestu.
Zvolil jistotu tam, kde mu dokonale sedli lidé i vítězná kultura. S Minnesotou Wild podepsal novou šestiletou smlouvu na dvacet milionů dolarů, která mu ročně vynese v průměru 3,3 milionu. Podle svých slov neměl vůbec žádný důvod pokukovat po lukrativnějších nabídkách jinde.
„Na trhu volných hráčů bych si mohl vydělat víc, ale proč bych se díval jinam, když jsem na skvělém místě v týmu, který má reálnou šanci vyhrát Stanley Cup?“ vysvětloval urostlý útočník své rozhodnutí. „A navíc s lidmi ve vedení, kteří ve vás naplno věří?“
Jeho cesta k životní smlouvě přitom byla lemována tvrdými překážkami. Svou identitu v NHL našel až ve 28 letech ve svém druhém působišti. V prosinci 2022 navíc musel projít asistenčním programem pro hráče. „Bylo by hrozně snadné to prostě zabalit,“ přiznal upřímně hokejista, o kterého před letošní uzávěrkou přestupů usilovalo více než deset klubů.
Minnesota tehdy zaplatila Nashvillu poměrně vysokou cenu v podobě volby ve druhém kole draftu. Ale risk se bohatě vyplatil. Skoro dvoumetrový centr okamžitě oživil vhazování, vyztužil hru v oslabení a střílel klíčové góly v play-off. Sám navíc ožil pod trenérem Johnem Hynesem, s nímž se dobře znal už z úspěšných společných let u Predators.
Podle generálního manažera Billa Guerina se McCarron okamžitě stal nepostradatelnou součástí týmu. Právě dlouhá délka kontraktu byla pro hráče při vyjednávání absolutní prioritou. Smlouva (rozdělená na částky 4,5; 4; 3,4 a třikrát 2,7 milionu) mu v prvních třech letech zaručuje plnou klauzuli o nevyměnitelnosti a v posledních třech ho chrání před zařazením na listinu nechráněných hráčů. .
„Tohle na Mikeovi prostě miluju,“ pochvaloval si rychlou dohodu šéf Minnesoty Guerin. „Opravdu tady chtěl zůstat a plně věří tomu, co tady budujeme. Byznysová stránka je sice jedna věc, ale když si to tu hráč zamiluje a cítí tu chemii, znamená to pro mě mnohem víc než finance. Ta investice, kterou on a jeho rodina spojili s naším klubem, je nade vše.“