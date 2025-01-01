Zůstává doma! Backlund podepsal na dva roky, jde s platem dolů

NHL.cz na Facebooku

Mikael Backlund ukázal, že Calgary Flames jsou jeho srdcovka. Klub oznámil, že šestatřicetiletý kapitán prodloužil smlouvu o další dva roky, celkem za 6,5 milionu dolarů. Přestože mohl příští léto testovat trh volných hráčů, zvolil věrnost a zůstane tam, kde v roce 2008 odstartoval svou NHL kariéru.

A znovu dokázal, že mu nejde jen o peníze. Už podruhé v řadě přistoupil na snížení platu – z 5,35 milionu ročně na 4,5 milionu a teď ještě na 3,25 milionu. Calgary tak ušetřilo cenný prostor pod platovým stropem, který může použít na budování mladého týmu.

„Nikdy jsem nechtěl hrát jinde. Calgary je náš domov a s rodinou si neumíme představit, že bychom žili někde jinde,“ prohlásil Backlund po podpisu.

Backlund byl draftován Flames v roce 2007 jako číslo 24 a od té doby odehrál přes 1 060 zápasů, nasbíral 215 gólů a 348 asistencí. Patří k nejrespektovanějším defenzivním centrům ligy, třikrát skončil v top 10 hlasování o Selke Trophy.

Přestože Flames procházejí přestavbou, Backlund dává jasně najevo, že ji chce být součástí a vést mladší spoluhráče. Spolu s Jonathanem Huberdeauem a MacKenzie Weegarem bude klíčovou součástí jakéhosi mostu mezi současností a budoucností.

Fanoušci v Calgary tak mají jistotu, že jejich kapitán zůstane minimálně do roku 2028. Poté už mu bude 38 let a bude mít na kontě 20 sezon v NHL. Otázkou bude, zda se rozhodne pokračovat, nebo zakončí kariéru jako jeden z největších srdcařů v historii Flames.

