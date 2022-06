Zůstane střelec i trenér? Oilers řeší příští sezonu

Dalo by se říct, že právě tihle dva stáli za vzestupem Edmontonu v druhé půlce sezony. Útočník Evander Kane se ihned prosadil a své kvality pak prokazoval zejména v play off, trenér Jay Woodcroft zase po přebrání žezla tým probral a došel s ním až do konferenčního finále. Obě důležité persony by si Oilers rádi ponechali.

Dle Kena Hollanda, generálního manažera Oilers, je setrvání kouče téměř jasnou věcí. Je si dokonce tak jistý, že novou smlouvu s ním bude probírat až poté, co proběhne formální konec sezony v podobě výstupních rozhovorů.

„Odvedl fantastickou práci. Než přišel, ztráceli jsme na play off sedm bodů. Na konci základní části jsme byli mezi pěti nejlepšími týmy ligy,“ vyjmenovával Woodcroftovy úspěchy. „Rád bych, aby zůstal. Zajímá mě, co si myslí on, ale za mě odvedl výbornou práci a má velkou zásluhu na tom, co tým letos dokázal.“

Zatímco smlouva s Woodcroftem by měla být formalitou, navázání spolupráce s Evanderem Kanem tak lehké nebude.

Ne, že by ze strany Oilers nebyl zájem. Kane celý tým po příchodu oživil, v základní části vstřelil 22 branek v 43 zápasech, ještě větší formu načasoval na vyřazovací boje, kdy síť rozvlnil třináctkrát v šestnácti utkáních.

„Na tým měl velký vliv,“ ví dobře Holland. „Nebylo to jen o gólech, ale také o stylu hry. Navíc si skvěle sedli s Connorem. Byl i součástí přesilovky, obecně náš tým zlepšil.“

Na řadu však přicházejí finance a platový strop. Útočník se sice vyjádřil, že pro lepší organizaci nikdy nehrál a že by se rád vrátil zpátky, nicméně po tak povedené sezoně je možné, že zkusí trh s volnými hráči, na kterém obvykle dostanete víc peněz.

„Letos hrál za dva miliony dolarů. Pochybuju, že na stejné částce zůstane. Budu si muset sednout s ním i jeho agentem,“ dodal nejistě Holland.

Mlhu nejistoty kolem sebe má i gólman Mike Smith, který nezněl úplně optimisticky, když byl dotázán na pokračování v kariéře: „Je ještě brzo, abych se rozhodnul. Musím se dát dohromady fyzicky i psychicky, takové rozhodnutí nejde udělat během tří minut.“

