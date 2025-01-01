Zůstane Crosby do konce kariéry u Penguins? Agent připustil možnost trejdu

10. září 10:30David Zlomek
Sidney Crosby a Pittsburgh Penguins. Dvě jména, která k sobě patří už víc než dvacet let a která fanoušci po celém světě berou jako nerozlučnou dvojici. Jenže jak se blíží start jeho 21. sezony v NHL, začínají se ozývat stále hlasitější hlasy: co když to tak navždy nebude?
Agent hvězdného centra Pat Brisson v rozhovoru pro The Athletic promluvil překvapivě otevřeně. „Je to vždycky možnost, víte?“ řekl, když dostal otázku, jestli by mohl Crosby opustit Pittsburgh ještě před vypršením smlouvy v roce 2027. „Tři roky už se Penguins nedostali do play off. Všechno záleží na tom, jak na tom bude Sid a jak bude na tom tým. Věřím, že by měl hrát každý rok hokej v play off. To je můj názor.“
Penguins dlouhodobě nedokázali dotáhnout trejdy s hráči, kteří měli zlepšit jejich vyhlídky. Rickard Rakell, Bryan Rust nebo Erik Karlsson – všichni jsou na odchodu už víc než půl roku, ale pořád zůstávají v Pittsburghu. Je dost možné, že právě Crosby bude stát uprostřed jejich pokusu vyždímat z veteránů poslední kapku a ještě jednou se protlačit do boje o Stanley Cup.
Generální manažer Kyle Dubas ale trvá na tom, že jeho mise je jasná. „Naším cílem je co nejrychleji vrátit Pittsburgh Penguins mezi každoroční aspiranty na Stanley Cup,“ řekl. „Cokoliv jiného by nás jen zdrželo. Potřebujeme se soustředit naplno, bez kompromisů.“
