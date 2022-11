Zucker salutoval, Jágr chválil! Ale na té střele zamakej, rýpnul si

Jágr zase bodoval! V zámoří o něm už nějakou dobu neslyšeli, a tak ho musel trošku popíchnout Jason Zucker. Ten hraje za Pittsburgh, kde strávil legendární útočník parádní roky. A tohle spojení očividně pořád funguje!

V zápase, který se hrál dříve v týdnu, Penguins zvolili dresy s tradičním tučňákem na dresu. Řeč je o Robo Penovi, tedy verzi tučňáka, která se používala právě za Jágrovy éry.

To by ale ještě bylo málo. Když totiž Jason Zucker zakončil přečíslení dva na jednoho, oslavil gól dost stylově. Zasalutoval přesně podle Jágrova vzoru!

Jason Zucker with the salute after giving the Pens the lead ???? #NHLonTNT pic.twitter.com/v7rzw4rXFm — NHLonTNT (@NHL_On_TNT) November 2, 2022

A co na to legenda samotná? Jágr hned umístil na svůj twitterový účet video, ve kterém se k celé situaci vyjadřuje. A aby toho nebylo málo, má na sobě pochopitelně dres s devadesátkovým tučňákem na hrudi.

„Zdravím, hokejoví fanoušci,“ začal vzkaz. „Tak co to Zuckerovo salutovaní, když dal gól? Procházel jsem si komentáře – některým lidem se to líbilo, jiným ne. Mně osobně strašně moc! Vyzařuje z toho, že ukazují velký respekt naší éře, našemu týmu, protože i my jsme v něm měli spoustu skvělých hráčů. Takže musím poděkovat klubu i Jasonovi.“

Ale nebyl by to Jaromír Jágr, kdyby bylo celé video jenom vážné. Na jeho konci si totiž do útočníka Penguins dokonale rýpnul: „Jo a Jasone, na té střele ještě zapracuj, nebyla totiž dostatečně tvrdá!“

Nebylo to poprvé, kdy NHL na slavnou oslavu zavzpomínala. Kupříkladu při Víkendu hvězd v roce 2016 se P. K. Subban za Jágra slavně převlekl a jakmile proměnil nájezd, zkušeně salutoval.

O něco nepříjemnější to bylo při Winter Classic v roce 2012. V dresu Rangers se gólově prosadil Mike Rupp, jenž napodobil Jágrovu oslavu. Český útočník byl tehdy na druhé straně barikády, a to v dresu Philadelphie. „Možná slaví góly stejně, nevím, on jich moc nedává,“ opáčil tehdy Jágr.

Share on Google+