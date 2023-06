Ztráta, která by bolela. Tkachuk netrénoval, o klíčový zápas možná přijde

Tohle by byla pořádná rána. Matthew Tkachuk už těžce dohrával poslední zápas ve finálové sérii a vypadá to, že pořádně ohrožen je i jeho start v příštím utkání. O všem se asi rozhodne až těsně před startem souboje.

Hvězda tohoto play off totiž v pondělí ani netrénovala. Nepovinného tréninku se nezúčastnili ani útočníci Nick Cousins a Eetu Luostarinen a obránci Brandon Montour a Radko Gudas.

„Do větších komentářů bych se teď nechtěl pouštět,“ řekl trenér Floridy Paul Maurice. „V posledních dvou měsících jsme byli v módu, že v den volna jsou tréninky nepovinné. Všechny potřebné informace se dozvíte až před zápasem.“

V sobotním čtvrtém zápase, který Florida prohrála 2:3, Tkachuk kvůli blíže nespecifikovanému zranění ve třetí třetině odehrál jen čtyři střídání a v jednu chvíli byl dokonce mimo hru skoro jedenáct minut v kuse.

Celkově určitě Tkachuk doufal, že bude hrát víc. Vždyť vynechal také část první třetiny a začátek druhé třetiny třetího zápasu, když byl vyšetřován kvůli možnému otřesu mozku po hitu od útočníka Golden Knights Keegana Kolesara.

Pozitivní zprávou pro Panthers je, že útočník Anthony Duclair v pondělí trénoval a uvedl, že bude hrát v pátém utkání poté, co vynechal prvních osm minut třetí třetiny čtvrtého zápasu s blíže nespecifikovaným problémem.

„Těším se na zítřek,“ řekl Duclair. „Těším se, až si zahraji největší zápas naší sezóny. Celou dobu to bereme tak, že nehrajeme sérii, ale jednotlivé zápasy. Nejinak tomu bude teď.“

Zajímavostí bylo, že na pátý zápas odcestoval do Vegas Grigorij Denisenko, který v pondělí trénoval poté, co po většinu play off trénoval s hráči Floridy, kteří nehráli. Dvaadvacetiletý hráč, který v 18 zápasech základní části zaznamenal tři asistence, ještě ve vyřazovacích soubojích nikdy nehrál.

„Měli jsme spousty zranění, a to i u důležitých hráčů. I tak jsme dokázali být úspěšní,“ dodal Maurice. „Věříme si.“

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 500 Kč na své první sázky!

Share on Google+