Ztracený talent se vrací domů. Veleno zkusí restart v dresu Habs

Joe Veleno byl kdysi považován za jeden z největších talentů kanadského juniorského hokeje. Teď, o několik let a několik klubů později, dostává novou šanci, a to rovnou doma. Montreal Canadiens s ním podepsali roční smlouvu na 900 tisíc dolarů a dávají mu možnost restartu v prostředí, které dobře zná.

Pro pětadvacetiletého centra to bude návrat do města, kde vyrůstal. Veleno pochází z Kirklandu, což je předměstí Montrealu, a v juniorské QMJHL zářil v dresech Saint John a Drummondville. V roce 2018 si ho jako 30. celkově vybral Detroit, a přestože mnozí experti tehdy očekávali, že půjde mezi desítkou nejlepších, NHL ho přivítala chladněji, než kdokoli čekal.

Veleno se v Detroitu nikdy pořádně neprosadil. Za více než 280 zápasů nasbíral jen 74 bodů, což je na bývalého kanonýra s více než 100 body v jediné juniorské sezoně zklamání. Přestože si vybudoval slušné defenzivní návyky a byl využíván často ve spodní šestce sestavy, ofenzivní přínos se prostě nedostavil.

A tak byl poslán do Chicaga, ale ani tam se dlouho neohřál, letos v létě byl vytrejdován do Seattlu a následně vyplacen ze smlouvy. Zdálo se, že NHL na něj pomalu zapomíná. Jenže Canadiens cítí, že by se v něm ještě mohlo něco skrývat.

V Montrealu nejspíš nebude hrát uprostřed, na centru mají Canadiens Nicka Suzukiho, Kirbyho Dacha, Alexe Newhooka i Jakea Evanse. Spíš se s ním počítá jako se čtvrtým levým křídlem, které může v případě zranění naskočit zpět doprostřed.

Přesto má tenhle tah smysl. Canadiens tím nic neriskují a zároveň si pojistí kádr směrem k náročné sezoně. Navíc se jim může hodit Velenova zkušenost a schopnost bránit, i když jeho ofenzivní strop zůstává zahalený v mlze.

Smlouva na 900 tisíc dolarů je týmově přívětivá, a pokud Veleno překvapí, může si vysloužit i větší šanci. Pro něj samotného je to možná poslední opravdová příležitost, jak dokázat, že patří do NHL.

