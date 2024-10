Zrodila se hvězda? Casey zazářil v Praze! Dostal šanci a chytil ji, smekl kouč

Obránce Seamus Casey jako nováček New Jersey Devils naplno využil velkou příležitost. Přišla v době, kdy jej Devils potřebovali, protože na začátku sezony se zranění nevyhnula dvěma klíčovým obráncům. Svůj um vypiloval na univerzitě a naplno jej předvedl v Praze, a to zejména v sobotu.

„Kdykoli se nám obráncům podaří dát gól, je super to vidět,“ okomentoval jeho branku spoluhráč Brenden Dillon. „Jak za něj a jeho cestu nemůžete být rádi! Dostal šanci, kterou naplno využívá.“

Casey vyrovnal na 1:1 gólem v přesilové hře. Poté, co převzal přihrávku od Erika Hauly, udělal několik kroků do středu ledu a poslal střelu zápěstím do levého horního rohu.

„Měl výborný tréninkový kemp, teď dal svůj první gól, bude to pro něj nezapomentuelný měsíc,“ dodal Haula. „Jsem rád, že u toho gólu mám asistenci!“

Casey, výběr z druhého kola draftu 2022, měl minulý měsíc při vstupu do tréninkového kempu otevřenou mysl a opakovaně zdůrazňoval, že bude hrát tam, kde organizace uzná, že je to pro jeho rozvoj nejlepší. Netušil, že to bude právě v NHL.

„Je to neuvěřitelný začátek,“ řekl Casey. „Chci v tom jen pokračovat. Vždycky jsem to bral tak, že mě trenéři pošlou tam, kde si myslí, že je to nejlepší, a já to budu brát den po dni. Samozřejmě se chci dostat do týmu a zůstat v něm co nejdéle, není to snad cílem každého?“

Trenér New Jersey Sheldon Keefe je první, kdo říká, že Casey si svou roli zasloužil, ale také to přišlo z nutnosti, když se před kempem zranil Luke Hughes a bylo rozhodnuto, že nová akvizice Brett Pesce nestihne cestu do Prahy, zotavuje se z operace po zlomenině lýtkové kosti.

„Má kombinaci šikovnosti, inteligence a sebevědomí,“ řekl Keefe. „Pokud chcete hrát v lize s jeho menším vzrůstem, zejména v obraně, musíte mít tyto tři věci. Je to také velký bojovník. Každým dnem se zlepšuje. Naskytla se mu příležitost a on ji využívá.“

Share on Google+