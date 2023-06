ZROD: Nakopeme vám zadky, vítal Esposito v NHL floridské Pantery

Dobýt jih USA! Hokejová NHL si zkraje devadesátek vytyčila jasný směr pro svou další expanzi. A tak rychle po sobě přibyl na mapě věhlasné ligy kvartet klubů v dovolenkových destinacích. V Kalifornii se usídlili San Jose Sharks a Mocní kačeři z Anaheimu, na floridském poloostrově zase Tampa Bay Lightning a také Panthers. O rivalitu bylo postaráno, o čem svědčí i hláška legendárního bombarďáka Phila Esposita.

Měla to být na podzim roku 1992 běžná schůze hlavounů NHL.

Jedna z mnoha.

Jenže nebyla. Zámořská soutěž se během ní rozrostla hned o dva kluby!

„Slyšel jsem nějaké drby, šuškalo se o tom. Nečekal jsem ale, že se vše seběhne takhle rychle. Opravdu mě zaskočilo, že jsme z toho mítinku odešli se dvěma novými organizacemi,“ prohodil Abe Pollin, tehdejší majitel washingtonských Capitals.

Bruce McNall, v té době předseda Radu guvernérů a vlastník LA Kings, vysvětlil svižnost, s jakou se přistoupilo k přijetí Mighty Ducks of Anaheim a Florida Panthers tím, že o vstup do NHL zkrátka projevili obří hráči, velkolepé firmy.

A to Disney a Blockbuster Video.

Disney stál za novou hokejovou franšízou v Anaheimu, Blockbuster Video v čele s magnátem Waynem Huizengou (už mu patřili také baseballoví Florida Marlins a fotbaloví Miami Dolphins) zase za tou floridskou. Vstupní poplatek je shodně vyšel na 50 milionů dolarů.

„Nemohu se dočkat, až začnou hrát, protože jim nakopeme zadky,“ vítal Pantery v NHL Phil Esposito, zakladatel Bolts a jejich první generální manažer (Tampa Bay vstoupila mezi hokejovou smetánku v sezoně 1992/93, Cats čekaly první mače na podzim roku 1993).

Huizenga vsadil na osvědčenou kartu: jako generálního manažera si vybral hráčskou legendu a ostříleného funkcionáře v jednom. Bobbyho Clarkea, nesmrtelnou ikonu Letců Philadelphie. Vítěze dvou Stanley Cupů. Tří Hartových trofejí. Cukrovkáře. Zlosyna, co přerazil kotník Valeriji Charlamovovi.

O klubovém názvu, logu i barvách bylo brzo jasno.

Sázka padla na floridského pantera, jedinečný druh kočkovité šelmy, který žije pouze na Floridě (v jednu chvíli se populace smrskla na pouhých 20 kusů). A také je tamním státním zvířetem. Logo, ryze devadesátkové, zachycovalo právě tohoto dravce ve skoku, na dresech vydrželo až do roku 2016.

Jeden z klíčových dnů pro novou organizaci byl takzvaný rozšiřovací draft. Už jen pro to, že Cats získali jak brankářskou jedničku v osobě Johna Vanbiesbroucka, tak prvního kapitána. Tím se stal Brian Skrudland.

Mimochodem, Florida si 24. června 1993 vybrala i jednoho Čecha – Milana Tichého, dnes skauta Modrokabátníků z Columbusu.

V domácí hale Miami Arena se Panthers poprvé vrhli na kořist v ostrém zápase o pár měsíců později. konkrétně 12. října 1993 na Tučňáky. Bylo vyprodáno, diváci skoupili přes 14 tisíc velmi stylových vstupenek – ve tvaru hokejky, do níž se zakusovala ona endemitní floridská kočka.

Pittsburgh ale byl pro ligového nováčka příliš tučné sousto, i kvůli zásahu Martina Straky po asistenci Jaromíra Jágra. „Vřelé přijetí, chladný výsledek,“ glosoval to dobový tisk.

Shodou okolností, Straka i Jágr si později za Pantery zahráli a přidali vlastní řádky do klubové kroniky. Do kroniky, která se píše už třicet let. A teď do ní přibývají ty nejpamátnější zápisy. Ať už Florida otočí finále s Vegas Golden Knights, nebo ne, takhle úspěšná ještě nikdy nebyla.

Vždyť v roce 1996 se s finálovou sérií rozloučila bez jediného triumfu.

