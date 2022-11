Zranění není vážné. Wedgewood, kterého odvezli na nosítkách, by měl scházet v řádu dní

Nebyly to vůbec pěkné záběry, když Scott Wedgewood po dvou zákrocích proti Antonovi Lundellovi sklepal vyrážečku a chytil se za záda. Brankář Dallasu Stars, který ucítil ostrou bolest a nemohl se postavit, byl nakonec z ledu odvezen na nosítkách. To, co vypadalo jako vážné zranění, se ale nakonec ničím vážným naštěstí neukázalo.

Podle trenéra Dallasu Peta DeBoera by měl Wedgewood týmu scházet jen v řádu dní. Jeho zranění v horní polovině těla je klasifikováno na tzv. day-to-day bázi, tedy že se jeho stav může změnit ze dne na den.

„Dnes je na tom lépe, takže máme nějaké pozitivní signály,“ hlásil DeBoer po pátečním tréninku. „Vstal a cítil se lépe, výrazně lépe, dokonce se přišel podívat na trénink. Potenciálně by mohl už zítra bruslit. Zranění se týká horní části těla,“ pokračoval lodivod Stars.

Ke zranění Wedgewooda došlo v utkání proti Floridě ve 35. minutě. Wedgewood předvedl dva zákroky proti Antonovi Lundellovi, který pláchl obraně Dallasu. Poté, co se zkroutil v brankovišti, aby zachytil kotouč svou holí a přitiskl ho ke své noze, ucítil bolest. Po přerušení hry se chytil za záda a zatímco byl ošetřován, zůstal ležet na ledě, načež byl nakonec odvezen na nosítkách.

„Můžu spočítat na prstech jedné ruky počet kluků, které jsem viděl odvážet z ledu na nosítkách. Když vidíte, že na led jedou nosítka, víte, že je to vážné. Zjevně tam byl nějaký problém. Vaše bezprostřední myšlenky se týkají toho, jestli bude v pořádku,“ přiznal DeBoer prvotní obavy.

„Pak začaly chodit první zprávy, že to není tak hrozné. Všechny nás uklidnilo, že skončil jen v šatně,“ dodal s tím, že Wedgewooda dokonce ani neodvezli do nemocnice a byl pořádně vyšetřen už v šatně. Na webových stránkách Dallasu byla dokonce zveřejněna informace, že po utkání, které Stars vyhráli 6:4, se Wedgewood pohyboval v šatně spolu se svými spoluhráči.

Pokud by se potvrdilo, že se brankář Dallasu může vrátit k tréninku už v sobotu, nebo během několika málo příštích dní, byla by to pro tým nejlepší možná zpráva. Třicetiletý Wedgewood je totiž spolehlivou dvojkou a pravidelně kryje záda Jakeovi Oettingerovi. V této sezoně se postavil na led už v osmi zápasech, ve kterých drží úspěšnost zákroků 90,4%, a při průměru 3,23 inkasovaných branek na zápas vychytal čtyři výhry.

I díky jeho příspěvkům se Dallas momentálně drží na čele Centrální divize.

