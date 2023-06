Zranění ho připravilo o poslední zápas. Tkachuk v sérii s Vegas utrpěl zlomeninu hrudní kosti

Poslední zápasy Floridy byly významně ovlivněny zraněním jejího nejlepšího hráče Matthewa Tkachuka. Hokejista, který ve třetím utkání série dopomohl svému týmu k vybojování jediného vítězství v této sérii, dohrával finálovou bitvu s Vegas s vážným zraněním, kvůli němuž musel nakonec vynechat pátý zápas, v němž Rytíři vybojovali svůj premiérový Stanley Cup. Podle informací má Tkachuk frakturu hrudní kosti.

Útočník Floridy se podle všeho zranil během třetího utkání při hitu od Keegana Kolesara, kvůli němuž vynechal část první a druhé třetiny. Původně byl vyšetřován kvůli hrozbě otřesu mozku. Zlomeninu hrudní kosti tehdy nikdo nepředpokládal.

Toto zranění významně ovlivnilo jeho vystoupení ve čtvrtém utkání série, v němž ve třetí třetině odehrál jen čtyři střídání a více než deset minut se na ledě neobjevil. Evidentně se jeho stav zhoršoval. To, že odehrál téměř 17 minut, se ale rovná takřka zázraku, jak poznamenal trenér Paul Maurice.

„Nedokázal se ani sám obléct,“ řekl k jeho stavu před čtvrtým zápasem. „Někdo mu pomohl navléct chrániče, někdo mu zavázal brusle, někdo mu navlékl dres... Ale i se zlomenou kostí se snažil najít způsob, jak hrát, a myslím, že měl tři obrovské šance, ze kterých jsme mohli skórovat,“ vzpomínal na čtvrtý zápas, v němž Florida padla těsně 2:3.

Po čtvrtém utkání se jeho stav zhoršil natolik, že nepřipadalo v úvahu, aby nastoupil k pátému duelu série, ve kterém nakonec Vegas dotáhlo finále Stanley Cupu do vítězného konce. „Druhý den přišel a měl opravdu velké bolesti. Nebylo to o tom, jestli bude (v pátém utkání) hrát nebo ne. Myšlenka, kterou jsme se zabývali, byla, že kdybychom to nechali být v klidu, jestli bychom ho dokázali nasadit do případného sedmého zápasu,“ vysvětloval zpětně, že jeho účast v pátém utkání byla vyloučena.

Podle Maurice byl Tkachuk kvůli vynechání pátého zápasu psychicky zlomený, musel to ale přijmout. „Psychická část toho, že nehrál, ho skoro zabila. Ale přijal to a rozuměl tomu,“ podotkl.

Nebýt zlomeniny hrudní kosti a finálové porážky Floridy s Vegas, měl by Tkachuk na právě skončenou sezonu jen ty nejlepší vzpomínky. Po přestupu na Floridu, který si de facto vynutil, jelikož nechtěl pokračovat v Calgary, zapsal v základní části 40 branek a 69 asistencí a byl jedním z hlavních důvodů, proč Panthers na poslední chvíli pronikli do play-off.

V bojích o Stanley Cup naskočil ke 20 zápasům s bilancí 11+13 a oproti papírovým předpokladům pomohl svému týmu k vyřazení suverénního Bostonu a silných Toronta a Caroliny.

Finálová série a následné zranění jsou však velkou kaňkou, která bude Tkachuka v mysli trápit nejspíš velmi dlouho. Byl velmi blízko k zisku vysněného Stanley Cupu, minimálně rok si však na prsten bude muset počkat.

