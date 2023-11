Žraloci pouští Čecha! Budou konečně kousat? Z Minnesoty přichází vytoužená posila

Sharks byli dosud bezzubí. 14 vstřelených branek za 12 mačů? To by bylo málo i na fotbalový tým. Teď by ofenzíva mohla začít přece jenom občas kousat. Přichází Calen Addison! Spasitel? Nikoliv, ale při současné mizérii s obránci, kteří by uměli hrát s pukem, je to pro San Jose vysloveně vysněná posila. Navíc stála generálního manažera Mikea Griera pouze Adama Rašku a volbu v pátém kole draftu (a to až v roce 2026).

Skóre Žraloků?

14:55.

Ostudné, viďte? Zmar dokonale ilustruje i jeden neveselý zážitek. Člověka až drásal pohled na fanouškovský transparent oznamující "Můj první zápas Sharks", protože jedinec přihlížel brutálnímu debaklu od vancouverských Canucks (1:10).

Ano, defenzivní činnost je alarmující, vždyť na premiérovou výhru (přišla až v 12. zápase sezony) San Jose potřebovalo až nadlidský gólmanský výkon MacKenzieho Blackwooda, Grier ovšem reaguje spíše na tápání směrem dopředu.

Možná s myšlenkou, že když bude jeho mančaft hrát více s kotoučem a bude vědět, jak s ním naložit, nečeká ho tolik ztrát a peripetií při bránění. Jeho slova to potvrzují: "Calen je talentovaný bek s skvělým přehledem a technikou hole."

Potřeboval zareagovat na situaci, kdy na NHL měli sotva čtyři zadáci z celé organizace. A tak získal Addisona, perspektivního a levného Kanaďana (825 000 dolarů ročně).

Pět asistencí v tuctu mačů značí, že pomůže s rozehrávkou a dirigováním početních výhod. Stejně jako 29 bodů (18 z nich bylo v přesilovce) z minulé sezony.

V Minnesotě hrával k 17 minut za zápas, teď by třiadvacetiletý bek toho mohl odbruslit ještě víc. Ne, není to druhý Erik Karlsson, ale měl by tápajícímu mančaftu bodnout. A navrch analytická čísla potvrzují, že v útočení by mohl být špičkový.

Wild Addisona získali v roce 2020, společně s nenapravitelným průšvihářem Alexem Galchenyukem (dnes KHL) a draftovou volbou v první rundě, od pittsburských Tučňáků za Jasona Zuckera.

Teď za něj přivádí, krom zmíněného výběru, českého forvarda Rašku. Bývalý hráč třineckých Ocelářů má za sebou osm startů v NHL, na premiérový bod ovšem zatím čeká. Na svou šanci si bude muset na nové adrese počkat, začít má na farmě.

