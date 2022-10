Žraloci bodovali poprvé v sezoně. Boston zvládl nájezdy a uhájil čelo konference

Další noc kanadsko-americké NHL byla opravdu vydatná. Fanoušci si mohli vybírat hned z dvanácti zápasů, které většinou nabídly kvalitní podívanou. Týmy Bostonu i Vegas uspěly, a tak i nadále budou pobývat na prvních příčkách svých konferencí. Zadařilo se také San Jose nebo Minnesotě, oba celky totiž vyhrály poprvé v sezoně. K výhře New Jersey na ledě Islanders pomohl dvougólový Ondřej Palát.

BOSTON BRUINS - ANAHEIM DUCKS

2:1 sn. (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0)

Rozhodnutí přinesla sedmá série nájezdů

Hokejisté Bostonu se stále drží na úplném čele Východní konference. Plný počet bodů si připsali také proti Anaheimu, přestože to jednoduché neměli. Obě branky v úvodních šedesáti minutách padly ve druhé třetině. Jelikož nerozhodlo ani prodloužení, ve kterém diváci viděli tři velké šance, tak druhý bod na stranu Bruins přidaly až nájezdy. Jediným úspěšným střelcem ze čtrnácti pokusů na obou stranách byl Taylor Hall.

Branky a nahrávky

23. Hall (H. Lindholm, Grzelcyk), rozh. náj. Hall – 27. Vatrano (McTavish, R. Strome).

Statistiky

Střely na bránu: 36 – 31 | Přesilová hra: 0/5 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Linus Ullmark (BOS) – 30 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,8 %, odchytal 64:43

John Gibson (ANA) – 35 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,2 %, odchytal 64:50



Československá stopa v utkání

Jakub Zbořil (BOS) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:50

David Krejčí (BOS) – 0+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:41

Tomáš Nosek (BOS) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:16

David Pastrňák (BOS) – 0+0, +1 účast, 8 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:36

Pavel Zacha (BOS) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:45

Pavol Regenda (ANA) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 7:53

Tři hvězdy utkání

1. Taylor Hall (BOS) – 1+0

2. Frank Vatrano (ANA) – 1+0

3. Linus Ullmark (BOS) – 30 zákroků

MONTREAL CANADIENS - ARIZONA COYOTES

6:2 (3:0, 2:0, 1:2)

Montreal si s chutí zastřílel

Od začátku až do konce si Canadiens v souboji s Arizonou drželi střeleckou převahu. Už po osmi minutách vedli o tři góly a de facto bylo rozhodnuto. Ve druhém dějství skóroval Juraj Slafkovský, který si tak připsal svou první branku v nejlepší hokejové lize světa. Pětigólový náskok si Montreal v závěrečné části jen hlídal, ačkoliv hostující Moser a Boyd se přece jen do střelecké listiny zapsali.

Branky a nahrávky

2. Jos. Anderson (Drouin, Dach), 5. Caufield, 8. Gallagher (Savard), 29. Slafkovský, 39. Suzuki (TS), 57. Monahan – 47. Moser (Boyd, Crouse), 49. Boyd (Crouse, Keller).

Statistiky

Střely na bránu: 30 – 27 | Přesilová hra: 0/1 – 0/3 | Trestné minuty: 11 – 7

Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Allen (MTL) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 59:59

Connor Ingram (ARI) – 24 zákroků, 5 OG, úspěšnost 82,8 %, odchytal 59:28



Československá stopa v utkání

Juraj Slafkovský (MTL) – 1+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 14:26

Tři hvězdy utkání

1. Juraj Slafkovský (MTL) 1+0

2. Nick Suzuki (MTL) 1+0

3. Brendan Gallagher (MTL) 1+0

COLUMBUS BLUE JACKETS - NASHVILLE PREDATORS

5:3 (0:2, 1:1, 4:0)

Skvělá třetí třetina

Columbus hned dvakrát proti Nashvillu prohrával o dva góly, jenže poslední část byla jasně v režii domácích. Dva body na stranu Blue Jackets překlopili Johnny Gaudreau a Nick Blankenburg, kteří nastřádali po dvou kanadských bodech. Druhý jmenovaný navíc rozhodl až v 59. minutě, Gaudreau pak výhru Columbusu jistil gólem do prázdné klece.

Branky a nahrávky

37. Bean (K. Johnson, Činachov), 41. J. Gaudreau (Blankenburg), 53. Danforth (Činachov, Peeke), 59. Blankenburg (Voráček, Roslovic), 60. J. Gaudreau (Nyquist) – 4. Jeannot (Sissons, Trenin), 11. Johansen (Ekholm, Niederreiter), 38. Trenin (Jeannot, Sissons).

Statistiky

Střely na bránu: 42 – 26 | Přesilové hry: 0/3 – 0/5 | Trestné minuty: 10 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Elvis Merzlikins (CBJ) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 60:00

Kevin Lankinen (NSH) – 37 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,2 %, odchytal 57:59



Československá stopa v utkání

Jakub Voráček (CBJ) - 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě: 14:54

Tři hvězdy utkání

1. Nick Blankenburg (CBJ) – 1+1

2. Johnny Gaudreau (CBJ) – 2+0

3. Justin Danforth (CBJ) – 1+0

NEW YORK RANGERS - SAN JOSE SHARKS

2:3 pp. (0:1, 2:1, 0:0 - 0:1)

První body v sezoně pro Sharks

Žraloci slaví první výhru, když poněkud překvapivě uspěli na ledě Rangers. Po jednom kanadském bodu zaznamenali všichni čeští zástupci, kteří do duelu neskočili. Na gól Couturea z první třetiny reagoval ve druhém dějství Filip Chytil. Jezdci se poprvé dostali do vedení v polovině řádné hrací doby, kdy se trefil Panarin, nicméně vyrovnání obstaral Radim Šimek. Po druhé asistenci Tomáše Hertla v prodloužení rozhodl Erik Karlsson.

Branky a nahrávky

22. Chytil (Kreider), 30. Panarin (Fox, Trocheck) – 7. Couture (Kunin, E. Karlsson), 34. Šimek (Nieto, Lindblom), 61. E. Karlsson (Meier, Hertl).

Statistiky

Střely na bránu: 23 – 27 | Přesilová hra: 0/5 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Igor Šesťorkin (NYR) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 60:47

James Reimer (SJS) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 60:49



Československá stopa v utkání

Filip Chytil (NYR) – 1+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:50

Tomáš Hertl (SJS) – 0+1, -1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:20

Radim Šimek (SJS) – 1+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 13:22

Tři hvězdy utkání

1. Erik Karlsson (SJS) - 1+1

2. Filip Chytil (NYR) - 1+0

3. Logan Couture (NYR) - 1+0

OTTAWA SENATORS - WASHINGTON CAPITALS

5:2 (0:2, 2:0, 3:0)

Washington tápe i nadále

Washington vstoupil do zápasu v Kanadě skvěle, už po jedenácti minutách vedl o dva góly. Do druhé třetiny ale nastoupila úplně jiná Ottawa a náskok soupeře smazala. Také v závěrečném dějství měli Senátoři jednoznačnou střeleckou převahu, a proto po zásluze vyhráli. Dva body jistili dvěma góly do prázdné klece.

Branky a nahrávky

26. Batherson (B. Tkachuk, DeBrincat), 28. Batherson (Chabot, B. Tkachuk), 46. Pinto (Motte, M. Joseph), 60. Motte, 60. DeBrincat (Giroux) – 11. Oshie (M. Johansson, Carlson), 11. Mantha (Orlov, Sheary).

Statistiky

Střely na bránu: 44 – 24 | Přesilová hra: 2/4 – 2/4 | Trestné minuty: 15 – 15

Kdo se postavil do brankoviště?

Anton Forsberg (OTT) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 60:00

Darcy Kuemper (WSH) – 39 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 58:57



Československá stopa v utkání

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:10

Tři hvězdy utkání

1. Drake Batherson (OTT) - 2+0

2. Shane Pinto (OTT) - 1+0

3. Darcy Kuemper (WSH) - 39 zákroků

PITTSBURGH PENGUINS - LOS ANGELES KINGS

6:1 (3:0, 1:0, 2:1)

Jasná záležitost

Pittsburgh i nadále patří mezi nejlepší mužstva začátku soutěže. Tučňáci se i zásluhou Jana Rutty dostali do tříbrankového vedení a donutili hosty k výměně brankářů. Svůj náskok s přehledem kontrolovali a navíc to vypadalo, že skvělý Tristan Jarry vychytá čisté konto. Pár sekund před koncem jej ale přece jen překonal hostující Grundström.

Branky a nahrávky

5. Rutta (Malkin, Zucker), 15. Guentzel (Letang, Crosby), 19. Rakell (Petry, M. Pettersson), 25. Petry (Heinen), 44. Carter (Kapanen, Petry), 45. Poehling – 58. Grundström (Clarke, Doughty).

Statistiky

Střely na bránu: 34 – 40 | Přesilová hra: 1/3 – 1/6 | Trestné minuty: 14 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Tristan Jarry (PIT) – 39 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,5%, odchytal 60:00

Cal Petersen (LAK) – 6 zákroků, 3 OG, úspěšnost 66,7 %, odchytal 20:00

Jonathan Quick (LAK) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88 %, odchytal 40:00



Československá stopa v utkání

Jan Rutta (PIT) – 1+0, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:19

Tři hvězdy utkání

1. Jeff Petry (PIT) – 1+2

2. Tristan Jarry (PIT) – 39 zákroků

3. Jan Rutta (PIT) – 1+0

TORONTO MAPLE LEAFS - DALLAS STARS

3:2 pp. (0:1, 1:0, 1:1 - 1:0)

Robertson předčil Robertsona

Dallas po první třetině vedl, jenže rychlý nástup Toronta do druhé periody znamenal vyrovnání Alexandera Kerfoota. Domácí Robertson pak poslal svůj celek do vedení, avšak vyrovnání obstaral ve 48. minutě velezkušený Tyler Seguin. Toronto se docela trápilo v přesilovkách, poněvadž k dispozici mělo hned 8 početních výhod a využilo pouze jednu. Nakonec se ale mohlo radovat v prodloužení, ve kterém se opět trefil Robertson.

Branky a nahrávky

23. Kerfoot (Bunting, Sandin), 42. N. Robertson (Bunting, Nylander), 64. N. Robertson (Matthews, Rielly) – 15. Glendening (Faksa, Lundkvist), 48. Seguin (Marchment, W. Johnston).

Statistiky

Střely na bránu: 43 – 28 | Přesilová hra: 1/8 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 16

Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Samsonov (TOR) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 63:33

Scott Wedgewood (DAL) – 40 zákroků, 3 OG, úspěšnost 93,0 %, odchytal 63:34



Československá stopa v utkání

David Kämpf (TOR) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:26

Radek Faksa (DAL) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:22

Tři hvězdy utkání

1. Nicholas Robertson (TOR) – 2+0

2. Michael Bunting (TOR) – 0+2

3. Scott Wedgewood (DAL) – 40 zákroků

NEW YORK ISLANDERS - NEW JERSEY DEVILS

1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Palát dominoval

New Jersey domácí Islanders jasně přehrálo. Tlak mělo už v první třetině, ale na branku si diváci museli počkat až do 22. minuty. O sedm minut později se poprvé do listiny střelců zapsal Ondřej Palát, který pak ještě skóroval ve třetí třetině. Nakonec Devils vyhráli 4:1 a letní posila z Tampy byla vyhlášena první hvězdou večera.

Branky a nahrávky

57. Lee (Palmieri, Barzal) – 22. J. Hughes (Severson), 29. Palát (Bratt, Hischier), 56. Palát (Bratt, Hischier), 60. Hischier.

Statistiky

Střely na bránu: 17 – 43 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Sorokin (NYI) – 39 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 57:01

Mackenzie Blackwood (NJD) – 16 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Ondřej Palát (NJD) – 2+0, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:46

Tomáš Tatar (NJD) – 0+0, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:00

Tři hvězdy utkání

1. Ondřej Palát (NJD) – 2+0

2. Jesper Bratt (NJD) – 0+2

3. Jack Hughes (NJD) – 1+0

MINNESOTA WILD - VANCOUVER CANUCKS

4:3 pp. (2:2, 0:1, 1:0 - 1:0)

Kaprizov hrdinou

V tomto utkání se potkaly dva celky se špatnou formou. Minnesota nakonec dokázala získat první body v sezoně, když Vancouver zdolala v prodloužení. První třetina nabídla po dvou gólech na obou stranách, avšak poté se brankový příděl lehce zastavil. Rozhodnutí nakonec v prodloužení obstaral tříbodový Kirill Kaprizov.

Branky a nahrávky

5. Zuccarello (Hartman, Middleton), 19. Steel (Kaprizov), 49. Zuccarello (Kaprizov, Addison), 64. Kaprizov (Zuccarello, Addison) – 8. Horvat (Pearson, Boeser), 17. Aman (Joshua, Q. Hughes), 34. Joshua (Ekman-Larsson, Aman).

Statistiky

Střely na bránu: 37 – 26 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 11 – 13

Kdo se postavil do brankoviště?

Marc-Andre Fleury (MNS) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5%, odchytal 62:05

Tkatcher Demko (VAN) – 33 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,2 %, odchytal 63:02



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Kirill Kaprizov (MNS) – 1+2

2. Mats Zuccarello (MNS) – 2+1

3. Marc-Andre Fleury (MNS) – 23 zákroků

EDMONTON OILERS - CAROLINA HURRICANES

6:4 (1:0, 2:2, 3:2)

Parádní show

Utkání v Edmontonu nabídlo vskutku parádní podívanou. Edmonton vyhrál především díky gólové třetí třetině 6:4 a navíc se také mohl radovat ze skvělých individuálních výkonů Ryana Nugent-Hopkinse a Connora McDavida, kteří nasbírali 4 kanadské body. Skvěle si vedl také hostující Andrej Svečnikov, jenž se blýskl hattrickem. Kvalitně se připomněl i český útočník Martin Nečas, který se může pyšnit bilancí 1+1.

Branky a nahrávky

9. Hyman (Barrie, Nugent-Hopkins), 29. R. McLeod (Nugent-Hopkins, Bouchard), 31. E. Kane (McDavid), 42. Nugent-Hopkins (Hyman, McDavid), 46. Draisaitl (McDavid, Nugent-Hopkins), 60. McDavid (Draisaitl) – 22. A. Svečnikov (Aho, Slavin), 33. A. Svečnikov (Nečas, Burns), 44. A. Svečnikov (Aho, Noesen), 49. Nečas (Aho, Burns).

Statistiky

Střely na bránu: 33 – 40 | Přesilová hra: 2/5 – 2/5 | Trestné minuty: 10 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Jack Campbell (EDM) – 36 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 59:47

Frederik Andersen (CAR) – 27 zákroků, 5 OG, úspěšnost 84,4 %, odchytal 58:40



Československá stopa v utkání

Martin Nečas (CAR) – 1+1, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 20:22

Tři hvězdy utkání

1. Ryan Nugent-Hopkins (EDM) – 1+3

2. Andrej Svečnikov (CAR) – 3+0

3. Connor McDavid (EDM) – 1+3

CALGARY FLAMES - BUFFALO SABRES

3:6 (1:3, 1:1, 0:1)

Buffalo potřetí vyhrálo

Souboj celků, kterým se na úvod sezony daří, ovládlo Buffalo. Hosté vstřelili v první třetině hned tři góly, načež brankáře Markströma nahradil mezi třemi tyčemi Daniel Vladař. Ten podal určitě lepší výkon než švédský gólman, nicméně jeho tým nepříznivý vývoj neotočil. Parádní zápas odehrál Alex Tuch, jenž díky dvěma gólům ve třetí periodě zkompletoval hattrick.

Branky a nahrávky

5. Mangiapane (Kadri, Dubé), 40. Lewis (Huberdeau, Mi. Stone), 42. Zadorov (R. Andersson, Toffoli) – 7. Cozens (Bryson, Hinostroza), 11. Dahlin (Peterka, Hinostroza), 14. Mittelstadt (Hinostroza, Power), 21. Tuch (Power, Bryson), 46. Tuch (Ta. Thompson, Mittelstadt), 59. Tuch (Asplund, Dahlin).

Statistiky

Střely na bránu: 43 – 32 | Přesilová hra: 0/1 – 1/5 | Trestné minuty: 10 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Jacob Markström (CGY) – 9 zákroků, 3 OG, úspěšnost 75,0%, odchytal 20:00

Daniel Vladař (CGY) – 17 zákroků, 2 OG, úspěšnost 89,5%, odchytal 38:58

Eric Comrie (BUF) – 40 zákroků, 3 OG, úspěšnost 93,0%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Daniel Vladař (CGY) – 17 zákroků, 2 OG, úspěšnost 89,5%, odchytal 38:58

Tři hvězdy utkání

1. Alex Tuch (BUF) – 3+0

2. Vinnie Hinostroza (BUF) – 0+3

3. Casey Mittelstadt (BUF) – 1+1

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - WINNIPEG JETS

5:2 (4:0, 0:1, 1:1)

Hotovo bylo po první třetině

Rytíři měli fantastický úvod zápasu, poněvadž už po dvacet minutách vedli o čtyři góly. Rychlý nástup domácích musel kousat David Rittich, který nakonec kryl 27 pokusů a inkasoval čtyři branky. Winnipeg se sice s duelem snažil něco udělat, ale nestačilo to. Soupeři podlehl 2:5.

Branky a nahrávky

5. Eichel (Re. Smith, Pietrangelo), 7. W. Karlsson (Amadio, Marchessault), 11. Stephenson (Theodore), 16. Eichel, 60. Marchessault (W. Karlsson, Pietrangelo) – 28. Dubois (Pionk, Perfetti), 51. Pionk (Morrissey, Lowry).

Statistiky

Střely na bránu: 32 – 28 | Přesilová hra: 0/3 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Adin Hill (VEG) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 59:52

David Rittich (WPG) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 56:41



Československá stopa v utkání

David Rittich (WPG) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 56:41

Tři hvězdy utkání

1. Jack Eichel (VGK) – 2+0

2. Adin Hill (VGK) - 26 zákroků

3. Chandler Stephenson (VGK) – 1+0

