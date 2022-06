Zpropadený podpis den před vyhazovem. Edmontonský bolehlav je pryč

Bylo to dědictví, o které Ken Holland rozhodně nestál. Vysokou a dlouhou smlouvu s finským gólmanem Mikko Koskinenem uzavřel – den před svým padákem – Hollandův předchůdce v roli generálního manažera Peter Chiarelli. Brzy se ukázalo, jaký to byl omyl. Koskinen po obstojné sezoně 2019/2020 výkonnostně uvadal, řešením svízelné brankářské otázky se pro Edmonton nestal. Fanoušci Olejářů teď s potěchou sledují, že obrovitý gólman mizí do Evropy.

"O tom, že by Koskinen zůstal, se nikdy neuvažovalo," píše Daniel Nugent-Bowman, odborník na Oilers.

Proč taky?

Vždyť třiatřicetiletý rodák z Vaanta prohrál duel o post jedničky s podceňovaným veteránem Mikem Smithem, za 4,5 milionu dolarů ročně byl zbytečným luxusem.

Obzvlášť ve chvílích, kdy jeho hra měla nedostatečné parametry a on čelil kritice ze všech stran. Včetně bývalého edmontonského kouče Davea Tippetta. Jejich mediální přestřelka na přelomu roku unikla jen málokomu.

Koskinenův kontrakt a především pak stropová zátěž se zkrátka pro Hollanda stala kostlivcem ve skříni. Trojským koněm od Chiarelliho. Teď je éra holohlavého hromotluka s devatenáctkou na zádech minulostí. Dvojnásobný vítěz Gagarinova poháru míří do Lugana.

Ve Švýcarsku se Koskinen dohodl na dvouleté smlouvě.

Nebylo by fér zkušeného "kasaře" jen hanit, mnohokrát doplatil na prostupnou defenzívu, opakovaně předvedl záblesky elitního gólmánského řemesla. Třeba když vytvořil nový klubový rekord a zahájil sezonu 10 výhrami ve 12 zápasech. Se Smithem každopádně netvořil ten nejsilnější pár v NHL. A ani tandem podle Hollandových představ.

Vždyť Holland loni naháněl maskované posily na hráčském trhu, původně nestál o setrvání Smitha. S Koskinenem, prakticky nevyměnitelným, nemohl nadělat nic. Jen čekat, až mu vyprší tříletý pakt, co uzavřel ještě Chiarelli.

Vzhledem k tomu, že Smith zvažuje konec kariéry, je vysoce pravděpodobné, že se často kritizované duo zcela rozpadne. Holland se nejspíš poohlídne po novém brankáři číslo 1, ostříleném parťákovi k vycházející hvězdičce Stuartu Skinnerovi.

Právě jemu byl měl do budoucna patřit prostor mezi třemi tyčemi. Rozhodně se s ním pro příští sezonu nepočítá jako s klasickým náhradníkem, měl by se na led dostávat poměrně často.

Koskinen se s Edmontonem loučí po 164 odchytaných duelech s úspěšností zákroků 90,7 procenta a průměrem 2,98 gólu na zápas.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+