Zpívající gólman, člen hokejového klanu, kdysi velký talent. Kdo je nová posila Dynama

11. listopadu 17:00Tomáš Zatloukal
Jeho zákrok v buffalském dresu před lety obletěl hokejový svět. Malcom Subban lapačkou za zády obral o gól Evana Rodriguese a sám přiznával: "Ani nevím, jak se mi to povedlo." Ještě větším hitem se ovšem stalo jiné video z arény Sabres. Prostřední z trojice kanadských bratří na bruslích nakráčel ve slušivých polobotkách na ledovou plochu, v ruce mikrofon. A spustil "Star-Spangled Banner", tedy hymnu USA.
Zapět ikonickou skladbu před tisícovkami lidí, navíc před bývalými i tehdejšími spoluhráči?
Kurážný krok!
Příliš troufalý? Jistě, zprvu se Malcolmovi třepala kolena, párkrát mu to ujelo, ale pak ukázal, že muzikální vlohy mají v rodině (slavnější P.K. hrával na saxofon a třeba své angažmá u nashvillských Predátorů odstartoval interpretací pecky od Johnnyho Cashe) a výsledkem bylo tuze sympatické vystoupení.
"Bylo to neuvěřitelné. Samozřejmě, musel se cítit pod velkým tlakem. Ale zvládl to, fakt to tam poslal skvěle," chválil ho v té době forvard Šavlí Jeff Skinner.
A přidal se i Tage Thompson, který v Buffalu vydržel dodnes: "Myslím si, že to hala milovala. Všechny nás to nabudilo, má parádní hlas. Dlouho jsme ho k tomu ponoukali, pořád si prozpěvuje."
Dlouho to vypadalo, že pěvecké vystoupení zůstane tím posledním v NHL... leč pak Malcolm ještě naskočil jednou za Columbus Blue Jackets, to psal rok 2024.Ten se šestkou na konci Malcolm nejspíše přivítá jako hráč české extraligy.
Se svým typickým úsměvem a dobráckou náturou.
A pověstí solidního gólmana, který ovšem nenaplnil pověst výjimečně talentovaného borce. Nestal se hvězdou NHL jako jeho starší brácha Pernell Karl (dokonce vítěz Norrisovy trofeje), na druhou stranu v ní stihl 87 zápasů. Mladší Jordan se přes velmi nadějnou juniorskou dráhu nikdy debutu nedočkal.
Malcolma draftoval v roce 2012 Boston hned v první rundě! Jako druhého brankáře tehdejší volenky hokejových branců. Po Andreji Vasilevském. Jenže ruský čahoun to dotáhl mnohem dál, ke dvěma Stanley Cupům i Vezině.
Rozdíl mezi nimi krásně reflektuje onen zákrok z úvodu textu. Zatímco Subbana soupeř víceméně náhodně trefil, Vasilevskij obdobné manévry dělá programově. Jako takový "last effort". Vytočí lapačku za tělem jako poslední naději, jak zastavit puk.
A už mu to párkrát vyšlo.
Subban se u Bruins i kvůli silné konkurenci téměř vůbec nedostal ke slovu, zaujal tak spíš jen efektní maskou s smrtkou, větší šanci mu dali Vegas Golden Knights. Po slibné první sezoně, v níž naznačoval, že na NHL má a může tam být slušnou dvojkou, to ale šlo spíš směrem dolů než opačným.
Později si mrštný a dynamický borec začapal za Chicago Blackhawks a zbylé dvě štace už byly zmíněny.
Výraznější stopu udělal na farmě, kde ostatně naposledy působil i před příchodem do Pardubic.
Podobně jako P.K. si zakládá na vztahu k veřejnosti, na dobročinnosti a také svých kořenech.
Když se v období své derniéry v NHL stali s Jetem Greavesem téměř po čtvrtstoletí dalším maskovaným černošským tandemem v některém z klubů NHL (navázali na calgarské Flames, kteří šli do Bitvy o Albertu 8. dubna 2000 s Grantem Fuhrem a Fredem Brathwaitem), bral to za silný moment.
“Přijde mi skvělé, že už se to v minulosti stalo. A jsem rád, že s Jetem teď můžeme psát historii NHL, oba doufáme, že takových tandemů bude do budoucna přibývat. Chceme inspirovat děti,” povídal tehdy.
Další kapitolu své kariéry rozepíše ve na východě Čech. Tam, kde kdysi hrál P.K. juniorský šampionát.
"Je to osud, věřím na něj," prohodil po svém příletu.
