Zpátky ve svém Washingtonu. Mám ho stále v srdci, chci tu hrát, přiznává Vrána

Přípravné kempy jednotlivých týmů před novou sezonou NHL již odstartovaly. Mezi hokejisty, kteří do těchto kempů vstupují s vědomím, že nemají ani zdaleka nic jistého, je i Jakub Vrána. Český útočník dostal možnost zkoušky u Washingtonu, v jehož dresu do velkého zámořského hokeje vstoupil. A věří, že si vyslouží možnost za Capitals opět nastupovat.

Když začaly tréninkové kempy, byla to pro Vránu velká událost. Vrátil se totiž do míst, kde začal NHL hrát a kde v roce 2018 vybojoval také Stanley Cup.

Podle zmínek to vypadalo, jako by se k rodině vrátil odloučený brácha. Vrána se v kabině a na ledě potkal s mnoha starými známými, panovala pohoda, úsměvy střídal smích, a to například i se superhvězdným Alexem Ovečkinem.

Pak ale začal dril. Dril, ve kterém musí Vrána makat dvakrát tolik, co ostatní. Moc dobře to ví, nemá totiž s Washingtonem smlouvu. Vlastně nemá smlouvu s žádným týmem NHL, ale dostal se do skupiny hráčů, kteří obdrželi před kempy od jednotlivých organizací smlouvy na zkoušku. Během nich musí tito hráči prokázat generálním manažerům, že za to stojí. Konkrétně Vrána musí o svých kvalitách přesvědčit Chrise Patricka a také prezidenta hokejových operací Briana MacLellana, který mimochodem českého forvarda v sezoně 2020/21 poslal do Detroitu.

Osmadvacetiletý Vrána se ovšem faktem, že nemá smlouvu, nechce nechat rozhodit. Je šťastný, že dostal příležitost ukázat, že stále může být platným členem kádru NHL. A po minulé sezoně, kterou z velké části strávil na farmě ve Springfieldu, je na tuto výzvu připraven.

„Washington stále zůstával v mém srdci i po odchodu. Vždy jsem tu chtěl zase hrát a tato šance pro mě znamená hodně,“ řekl během setkání s médii. Ví přitom, že úplně ideální startovní pozici nemá. Herně to nebylo v Detroitu a posléze v St. Louis ono, do toho absolvoval pobyt v asistenčním programu.

„Stalo se toho hodně, potýkal jsem se i s nějakými věcmi mimo led. Vše jsem ale nechal za sebou a jsem připraven na tuto příležitost. Teď je všechno v pohodě. Jsem tu, abych dokázal, že mohu hrát,“ řekl bojovně autor 110 branek v NHL. „Chci být součástí tohoto týmu. Vždy jsem ho miloval a je skvělé, že mohu být pro tento kempzpátky a mohu se pokusit udělat vše, abych si vysloužil místo.“

Problémem Vránovy smlouvy na zkoušku je, že nemá garantováno nic. Některé tyto kontrakty mají určité smluvní dohody, lidově řečeno dohody podáním rukou, že standardní smlouva bude následovat. U Vrány nic takového neproběhlo. Pokud chce kontrakt, musí si ho vydřít. Washington přitom, slovy svého generálního manažera, má jen jednu až dvě pozice, o které se bude Vrána ucházet s řadou dalších hráčů, převážně z farmy Capitals.

Pomoci mu mohou dobré vztahy s oporami Washingtonu. Skvěle o něm hovořil nejen Ovečkin, ale například i Tom Wilson, nebo John Carlson. Vše ale bude záležet hlavně na tom, jestli dokáže, že je schopný makat pro tým. Jestli může být pro Washington přínosem.

„Chci jít krok za krokem a prokázat, že na to mám. Cítím se skvěle, pořád mám, co nabídnout. Jsem tu, abych prokázal, že mohu hrát,“ dodal.

