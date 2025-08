Zpátky v NHL. Věčný ruský talent podepsal s Canucks a chce napravit reputaci

Vypadalo to, že jeho cesta v zámoří je definitivně u konce. Teď ale Vitalij Kravcov dostává další – možná poslední – šanci. Vancouver Canucks oznámili, že se s 24letým ruským útočníkem dohodli na roční dvoucestné smlouvě.

Z pohledu klubu to není velké riziko: ligové minimum v NHL, 450 tisíc dolarů v AHL. Pokud Kravcov nenastoupí alespoň do 16 zápasů, stane se po sezoně volným hráčem.

Kravcov byl devátou volbou draftu 2018, když si ho tehdy vybrali New York Rangers. Už tehdy to vyvolalo debaty – ofenzivní křídlo s velkým talentem, ale nevyrovnanými výkony. První přestup do zámoří mu nevyšel podle plánu, následovalo střídání mezi AHL a KHL, frustrace, zranění, a nakonec výměna do Vancouveru.

Ani tam to neklaplo. V 16 zápasech za Canucks nasbíral pouhé dva body a po sezoně znovu odešel domů do Čeljabinsku. V KHL ale během dvou let ožil, stal se klíčovým hráčem Traktoru a ukázal, že na elitní úroveň stále má.

Generální manažer Patrik Allvin věří, že tenhle restart má potenciál. „Vitalij měl výborné dvě sezony v KHL. Vidíme na něm, že na sobě pracoval a udělal kus práce. Těšíme se, až ho uvidíme v kempu,“ uvedl po podpisu smlouvy.

Vancouver má pro něj připravený prostor v AHL týmu Abbotsford Canucks, ale pokud Kravcov zvládne tréninkový kemp a naváže na výkony z Ruska, může si vybojovat i místo v hlavním týmu. Především díky tomu, že v kádru není přetlak na křídlech a Canucks budou během sezony jistě rotovat sestavou.

Kravcov navíc dorazí s jiným přístupem než dřív. Ví, že v NHL už příliš šancí nezbývá. Teď má jednu.

