Zpátky do budoucnosti. Dostál dává vzpomenout na éru Dominika Haška!

Druhá půlka devadesátých let. Ráno jste zapnuli teletext, ti šťastnější z IT oblasti nebo větších firem už měli internet, a kochali se výsledky NHL. Byla to krásná doba. Češi byli tehdy po USA a Kanadě třetí nejsilněji zastoupenou zemí v NHL. První z Evropy.

O tom, že 14 bodů, které nedávno při zapojení všech 32 týmů nasbírali Češi za jednu noc a byli za to chváleni, jsme na přelomu století dokázali posbírat i v jednom zápase, tentokrát psát nebudeme. Vzpomene toho, kdo gólům bránil.

Zápasy, kdy bylo Buffalo přestříleno v poměru 20:40 (a víc) a vyhrávalo 2:1, 3:1, byly pro našince denním potěšením. Staly se standardem a obchodní značkou Dominika Haška. Ale zpátky do budoucnosti... Letos se těmto výkonům k naší velké radosti blíží maskovaná opora Anaheimu.

Potřebujeme Dostála!

Chcete-li jen pomýšlet na úspěch, musíte mít v brance Dostála. V Anaheimu to ví. Gibsonovo zranění odkrylo prostor a Čech se ho chopil. Ducks rozhodně nepatří mezi štiky soutěže. Nadřou se na každý gól. Obrana je prostupná a „děravá jako ústa staré ženy,“ jak by asi řekl slavný Vinnetou.

Vyrovnané partie odehráli Kačeři fakticky jen se San Jose a Utahem. Colorado je přestřílelo 49:19. Byla z toho plichta 3:3 a porážka v prodloužení. Chytal Dostál. Los Angeles bylo aktivnější 34:14, porážce 1:4 (dva góly do prázdné) tentokrát Dostál nezabránil. Islanders v úterý přestříleli Anaheim 41:21, přesto padli 1:3. Za vše mohl opět Dostál.

„Nebruslili jsme. Prohrávali jsme střídání. Žádný tlak na puk. Všechno jsme dělali v poloviční rychlosti, jsme pomalí,“ vztekal se po prohře s Los Angeles trenér Greg Cronin.

Dostál je jeho nadějí a podmínkou pomyšlení na body. Čtyři výhry z dosavadních devíti zápasů, celkově devět bodů, jistil tenhle chlapík z Brna. Náhradník James Reimer odešel dvakrát poražen (1:3, 2:6).

V úterý nechybělo moc a mohla z toho být dokonce druhá nula v sezóně. Ve druhé třetině vychytal Dostál střelu Anderse Leeho, zřejmě největší zákrok večera. Překonal ho až Matthew Barzal ve 46. minutě v přesilovce pět na tři.

Přesto je zápis první hvězdy večera - 41 střel, 40 zákroků – vynikající. V době, kdy počet Čechů v NHL klesl na porevoluční úroveň (tehdy i se 7 emigranty 18 hráčů v poli, letos to samé), nebývá zvykem vídat našince na čele nejprestižnějších individuálních statistik. Vychutnejte si ten pohled.

Dostálova úspěšnost zákroků 94,3% je aktuálně nejlepší mezi brankáři NHL, přičemž rozhodně nejde o nějakou náhodu. V první desítce není nikdo s větším počtem odchytaných utkání.

Mistr světa z Prahy je v Anaheimu pořádně vytížený. Lize vévodí také v počtu zákroků i v počtu střel, jimž čelil. A dokonce i průměr obdržených branek (2,0) znamená čtvrtý nejlepší výkon v NHL, což je za tak propustnou obranou mimořádně dobré číslo.

