Zpátky do boje: Ottawa rozdrolila Toronto, Tkachuk slíbil peklo v šestém zápase

Ottawa se odmítá smířit s vyřazením. Po dvou po sobě jdoucích výhrách stáhla třízápasové manko a znovu rozdmýchala pochybnosti v hlavách hráčů Toronta. Po suverénní výhře 4:0 se série vrací zpět do hlavního města Kanady, kde domácí věří, že díky fanouškům dokáží srovnat krok.

Brady Tkachuk po zápase nepochyboval: „Myslím, že jsme jim zasadili semínko pochybnosti. My nikam neodcházíme. Hrajeme každý zápas, jako by byl poslední. A podle toho to i vypadá.“

Toronto sice vyslalo víc střel, ale brankář Linus Ullmark znovu prokázal, proč byl oceněn Vezinovou trofejí. Zastavil všech 29 střel, včetně několika gólových šancí, a připsal si svou první nulu v play-off. „Dneska to byl jeho večer,“ uznal Tkachuk. „Byl náš nejlepší hráč.“

Tým Ottawy rázem vypadá jako proměněný. Po třech porážkách z úvodu série teď působí odhodlaně a organizovaně. „Na začátku série jsme si potřebovali zvyknout. Teď už se cítíme komfortněji. Každým zápasem rosteme,“ přiznal trenér Travis Green.

Toronto se snaží působit v klidu, ale pod povrchem to vře. Statistiky nejsou na jejich straně – v posledních 14 zápasech, kdy mohli ukončit sérii, uspěli jen jednou. „Vedeme sérii, jsme v dobré pozici,“ řekl obránce Chris Tanev. Podobně reagoval i kouč Craig Berube: „Musíme zůstat soustředění. Nic víc.“

Přesto je jasné, že tlak roste. Ottawský stadion bude při šestém utkání bouřit. „Bude to šílené. Naši fanoušci ví, jak moc pro nás znamenají. Chceme jim ukázat, že stojí za to nás podporovat,“ prohlásil Tkachuk.

Chabot, který dlouho čekal na premiéru v play-off, se mezitím stal klíčovým článkem obrany. „Možná nehraju tolik minut jako dřív, ale teď mám energii být důrazný v každém střídání. To je mnohem důležitější,“ vysvětlil. V posledních dvou zápasech dominuje nejen ve statistice střel, ale i v obranné hře.

Ullmark si navíc pochvaluje týmovou soudržnost a ignoruje vnější tlak. „Všechno se odehrává v kabině. Tam víme, co musíme dělat. Všechno ostatní mě nezajímá.“

Závěrečná slova kapitána? „Ještě nekončíme. A ve čtvrtek to Toronto pozná.“

