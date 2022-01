Zoufalá doba, zoufalé činy. Kanadské týmy zvažují stěhování za fanoušky

Z Extraligy to známe, třeba Kladno hraje letos domácí zápasy v Chomutově. V NHL by něco takového bylo skutečnou kuriozitou. Jenomže zoufalá doba nutí k zoufalým činům. Zatímco v Americe se diváci radují z hokeje mnohde i bez očkování, maximálně s doporučenými rouškami, v Kanadě se arény opět nesmí plnit vůbec. Sportovní byznys krvácí.

Zápasy se proto odkládají, ale věčně to nepůjde. Viceprezident NHL Bill Daly už naznačil, že na kanadské kluby nepůjde čekat dlouho. Winnipeg Jets momentálně velmi vážně přemýšlí o možnosti hrát svá domácí utkání jinde. Dokonce na to téma udělal mezi fanoušky průzkum. Ve hře je SaskTel Centre v Saskatoonu, kde neplatí tak přísné restrikce jako v Manitobě.

Podle Elliottea Friedmana ze Sportsnetu zvažovali Jets odehrát mimo domov tento měsíc tři zápasy, a to proti Ottawě, Vancouveru a Floridě. Průzkum ukázal, že 40% permanentkářů tuto myšlenku nesdílelo, 30% bylo pro, zbylých 30% se tvářilo neutrálně.

Winnipeg nakonec tuto variantu nezvolil, protože narazil na spoustu překážek. Jednou z nich byla refundace přidaných nákladů hostujícím týmům, které by cestovaly jinam.

Diskutovanou možností údajně byl i přesun do Spojených států amerických. Třeba Toronto to má na hranice, co by kamenem dohodil. Asi jako švec v Pyšné princezně, který si odskakoval zazpívat do Země krále Miroslava. Friedman nicméně ani tuto verzi nevidí reálně.

„Nemyslím si to. Všechno to ale ukazuje, že kanadské týmy naříkají: ‚Co máme dělat, aby to dávalo ekonomický smysl?‘ Jeden majitel už dal najevo, že nechce sehrát jediný další zápas bez diváků,“ řekl uznávaný kanadský novinář.

Má smysl na něco čekat? „Je v tom velká nejistota, jak dlouho to ještě může trvat, a celková únava, čím vším je v souvislosti s covidem nutné projít. Kdybyste řekli, přestěhujte všechny kanadské týmy do USA, co na to hráči a jejich rodiny?“ dodal.

Čas každopádně letí. NHL je stále odhodlána odehrát sezónu v plném rozsahu a neposouvat konec základní části, stanovený na 29. dubna. „Co můžeme pro kanadské týmy udělat, je čekat zhruba do poloviny ledna, a tam už skoro jsme. Dál jít nemůžeme, protože jinak nebude dost termínů,“ upozornil před pár dny Bill Daly.

