Žonglování s drafty. Columbus klidně obětuje první kolo, bude to za Chychruna?

Před tradiční volenkou hokejových talentů mají nabito. Modrokabátníci z Columbusu mohou volit v první rundě hned dvakrát a navrch hodně brzy: z šestého a dvanáctého místa. Generální manažer Jarmo Kekäläinen je ovšem zdatný obchodník a dumá, zda by nemohly hodnotné draftové výběry přihrát ohijskému klubu okamžitou herní výpomoc. Třeba nástupce Setha Jonese. A nechal se slyšet, že klidně jedno, případně obě volby v úvodním kole obětuje.

Finský stratég se kurážných výměn nebojí, což ukázal už mnohokrát.

Přičtěte si k tomu jeho slova o možném trejdu atraktivních draftových pozic a také zvěsti o tom, že se baví s arizonskými Kojoty o přestupu Jakoba Chychruna, a dá to dohromady tuze zajímavou situaci. Pár dní před draftem roku 2022 je na spadnutí velkolepý obchod!

Potřeby Blue Jackets jsou jasné, nechtějí donekonečna přebudovávat svůj kádr a rádi by ve svých řadách přivítali hotové hráče. A posila do defenzívy by se bezesporu hodila, s průměrem 3,62 inkasované branky na zápas byli pátí nejhorší v celé NHL.

Loni odešli Jones s Davidem Savardem, jedinou výraznější posilou se pak stal Adam Boqvist.

Teď možná přijde Chychrun, který sice nemá za sebou výjimečný ročník (zaznamenal jen 21 bodů, bojoval se zdravím a svezl se s bídou Desert Dogs), nicméně po přesazení z arizonské pouště by mohl opět rozkvést. Sám o případném transferu není přesvědčený, nejspíš by radši zůstal.

"Mám tu smlouvu ještě na tři roky," pověděl zámořskému novináři Craigu Morganovi. A ne ledajakou, s velmi příznivou stropovou zátěží (4,6 milionu dolarů). Ten poměr cena/výkon je pochopitelně (nejen) pro Kekäläinena lákavý.

Otázkou ovšem zůstává cena, jakou jeho protějšek Bill Armstrong žádá. V období březnové uzávěrky přestupů, kdy Chychrun patřil k nejžhavějšímu zboží – stálo o něj nejméně osm klubů, se proslýchalo, že Armstrong chce balíček podobný tomu za Jacka Eichela.

Vegas za americkou superhvězdu pustilo v listopadu do Buffala Alexe Tucha, Peytona Krebse, volbu v prvním kole tohoto draftu a ještě podmínečnou ve druhé rundě pro rok 2023.

Za Chychruna to byla vysoká kompenzace a nikdo na ni tehdy nepřistoupil. Ostatně Armstrong to po přestupové uzávěrce sám uznal: "Nesešla se nabídka, která by mě přesvědčila." Teď se ji pokouší dát dohromady Kekäläinen, koneckonců se o to samé snažil už před pár měsíci.

Uloví Chychruna, čtyřiadvacetiletého zadáka, který si své odvede na obou koncích kluziště, na druhý pokus?

