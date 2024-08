Žolík pro elitní lajnu Rangers? Drury vsadil na šampiona v Kristových letech

Chcete, aby vykouzlil tutovku pro spoluhráče? Zodpovědně se vrátil do defenzívy? Nebo byste si od něj přáli gól v oslabení? Není problém, Reilly Smith má v repertoáru nejrůznější kejkle. Chrise Druryho jeho všestrannost okouzlila (společně s faktem, že jde o vítěze Stanley Cupu) natolik, že generální manažer Rangers Smithe přivedl jako posilu do první formace.

V New Yorku vyzkoušeli vedle Chrise Kreidera s Mikou Zibanejadem kdekoho.

Někdy byli spokojenější, jindy méně.

Teď by měl dostat šanci Smith, který má za sebou jednu šedesátibodovou a tři padesátibodové sezony u Vegas Golden Knights. Padesátku pokořil i v barvách bostonských Bruins a floridských Panterů.

Umí se přizpůsobit hvězdnějším parťákům, byť ne tak mistrně jako Zach Hyman.

Kde to Smithovi tolik nesedlo, je Pittsburgh. Právě tam působil naposledy, tápal hlavně v koncovce (13 tref). Drury věří, že ve 33 letech nešlo u kanadského sympaťáka o kousnutí od zubu času, nýbrž o běžný výkonnostní výkyv.

Smith už jich pár zažil, vždy ale odpověděl parádním ročníkem. Dokonce už jednou byl v identické situaci, od 13 přesných zásahů a 27 přihrávek se odrazil k bilanci 25+25. Pomohla mu změna prostředí.

Pomůže i teď? Drury počítá s tím, že Smith dostane spoustu prostoru se ukázat.

„Je to hráč, o kterém jsme se bavili delší dobu, sledovali jsme ho. Do naší sestavy vnese všestrannost i vítěznou mentalitu. Umí zahrát v play-off, dobře zapadá do našeho kádru,” říká o rodákovi z ontarijského Etobicoke.

Nejmladší z hokejového bratrského tria Smithů by měl začít v top formaci, Druryho vyšel na výběr ve druhém kole příštího draftu a také na volbu v sedmé rundě v roce 2027.

Z platového stropu ukrojí 3,75 milionu dolarů (dalšího 1,25 milionu pak ubere Penguins).

Smith se ocitá v nevšední situaci, protože buď se zaskvěje po boku Kreidera a Zibanejada a bude hrát velké porce minut vedle ligových hvězd, nebo padne do třetí pětky.

Jak upozorňují zámořské weby, je prakticky nemyslitelné roztržení fantasticky sehraného trojlístku ve složení Artěmij Panarin, Vincent Trocheck a Alexis Lafrenière.

Že by ale případně v lajně číslo 3 čekali bídní kumpáni?

Kdepak, roli centra bude pravděpodobně plnit Filip Chytil, na jedno z křídel se postaví Kaapo Kakko.

Co by Smith ve třetí brázdě znamenal pro Rangers?

Směrem k oslabení nic zásadního, možná by při něm dostal ještě víc prostoru.

Mimochodem, víte, že je u Zlatých rytířů rekordmanem v počtu branek vstřelených při bránění soupeřových přesilovek? Dal jich 12, o první flek se u Vegas dělí s Wiliamem Karlssonem.

A jinak?

„V New Yorku zkusili za posledních pár sezon s Kreiderem a Zibanejadem vícero hráčů z vlastních zdrojů, místo toho by se raději poohlédli jinde,” míní David Satriano z NHL.com.

Stejná logika vedla k angažování Smithe.

Hledání ideálního parťáka by zkrátka a jednoduše pokračovalo. Třeba až do trade deadline.

