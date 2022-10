Znovuzrozený Nečas! Měl hrát čtvrtou brázdu, místo toho Hurikány táhne

V předpovědích před startem sezony pasovali Martina Nečase zámořští odborníci až do čtvrté řady. Sám český útočník ale říkal: "Nechci znít namistrovaně, ale podle mě mám na víc." Poctivý dříč ve službách Caroliny nemachroval. Dobře věděl, že dává do letní přípravy všechno. Že je zase zkušenější. A jaké nešvary potřebuje ze své hry vymýtit. Třeba měl na paměti i to, že přece v NHL už zvládl ročník s výtečným průměrem 0,77 bodu na zápas. Teď se mu daří ještě víc!

Nečas famózním startem umlčel kritiky.

Nadchl fanoušky. A hlavně získal důvěru náročného a zároveň velmi respektovaného kouče Roda Brind'Amoura. Ten z borce, kterého kdekdo očekával uvězněného v takzvané "checking line", tedy útočné formaci číslo 4, udělal nejvytěžovanějšího fovarda Canes!

Carolina se od brněnského odchovance dočkala už pěti bodů, Nečase je navíc plný led. Dokonale připomíná ničivý přírodní úkaz, co má vyšitý na dresu. Dřina se mu vyplácí, svůj přístup shrnuje takto: "Snažím se odvést dobrou práci v každé třetině, v každičkém střídání."

Možná vám přijde, že dvojnásobný extraligový šampion je v NHL stále "zelenáčem", nicméně o víkendu uplynuly čtyři roky od jeho premiérového gólu. Už má ledacos za sebou. A klidně se může nastálo zařadit mezi lídry carolinské ofenzívy.

"Hraje skvěle, teď v tom ale musí pokračovat," upozorňuje Brind'Amour, že klíčem bude vyrovnanost výkonů. Nečas ví, že nesmí usnout na vavřínech. To u něj ale nehrozí, spíš se v minulosti pral s opakovanou ztrátou sebevědomí a z toho plynoucího hokejového alibismu.

Důležité je, že má trenéra na své straně. "Víme, čeho je schopný, nikdy jsme o něm nepochybovali," říká o něm Brind'Amour. Toho, za hráčské kariéry proslulého skvělým napadáním, musela vyloženě zahřát Nečasova akce z duelu s Columbusem.

Drze obral Jakuba Voráčka a napálil puk do sítě Blue Jackets. Vousatý krajan se vztekal, marně reklamoval u rozhodčích štulec do zad.

Nečas zažívá nejlepší start do sezony. V době, kdy to paradoxně měl mít nejtěžší. Ukazuje duši bojovníka, psychickou vyspělost. Obojí bude v následujících týdnech a měsících nepochybně podrobeno tvrdým zkouškám, teprve se ukáže, jestli rodák z Nového Města na Moravě konečně naplno prorazí.

První dojem ale udělal v ročníku 2022/2023 impozantní. Těží z kruté letní šichty. Svědčí mu spolupráce s Andrejem Svečnikovem a Jesperim Kotkaniemim. Vyhoví si i s dalšími borci. Staví na svých přednostech: rychlosti, kombinačním kvalitám, přesné střele. Teď už se jen nenechat zlomit.

Konkurence je v Carolině vysoká a ještě zesílí po uzdravení marodů. I to je důvod, proč nesmí Nečas sejít z cesty. Jinak se časem naplní ony předsezonní předpoklady a z výsadní role, do které se i díky báječné přípravě probil, se stane pozice "pěšáka", dělníka ledu.

České osmaosmdesátce je jasné, o co se hraje. Co je na stole. A nikdy nevypadala odhodlanější uspět.

