Znovuzrození finského génia. U Tučňáků vyhořel, teď s Hertlem táhne Žraloky

Pro pittsburské fanoušky se stal hromosvodem. To jemu mnozí vyčítali konec výjimečné série 16 postupů do play-off za sebou. Vždyť právě Mikaela Granlunda přivedl tehdejší GM Ron Hextall jako zásadní posilu a mluvil o zisku Stanley Cupu. Aby pro dvojnásobného mistra světa uvolnil místo, obětoval tehdy perspektivnějšího Lotyše Teddyho Bluegera. Se stříbrným pohárem ovšem nakonec křepčil právě Blueger, v barvách Vegas Golden Knights.

Sen se změnil v noční můru.

Granlund si určitě štaci ve Steel City představoval jinak.

Že si zahraje přesilovky se Sidneym Crosbym, Jevgenijem Malkinem či Krisem Letangem. Že obnoví výtečnou spolupráci s Jasonem Zuckerem. A že podnikne dlouhou zteč ve ve vyřazovacích bojích a přiblíží se dosud nejblíž nejslavnější z hokejových trofejí.

Jenže v top formě nebyl ani on a ani Penguins.

Analytici měli pravdu, když kritizovali Hextalla za příchod výtečného technika, který ovšem prožíval hororovou sezonu.

Zmohl se jen na pět bodů a neodvrátil navzdory přívětivému losu totální krach. Byl v křeči. A celý tým taky. Granlund neobměkčil srdce příznivců Pens ani vzorným odebíráním puků, to nemohlo stačit.

Ruce od něj pak dala pryč i repre Suomi. Od něj, národního hrdiny z let 2011 a 2022! Nevyužila možnost ho povolat na světový šampionát.

Pro obě strany, Pittsburgh i Granlunda, pak přišlo vysvobození v létě, když nový generální manažer Kyle Dubas poslal autora jedné z nejslavnějších branek v dějinách MS do San Jose. Když pak "Granny" dorazil na tréninkový kemp Sharks, zavelel: "Chci hrát mnohem lépe."

K trápení v Pittsburghu prohodil. "Byla to jedna z těch sezon, kdy se nedařilo ani mně, ani mančaftu. Nic nám nevycházelo, nešlo to tak, jak bychom si bývali všichni přáli." Byl obzvláště kritický k sobě, tryskala z něj motivace, že stále může v NHL válet.

Jenže pak hned při debutu za San Jose utrpěl zranění. Smůlovatý začátek.

A bídně to vypadalo také v prvních zápasech po návratu. Zdálo se, že Granlund je definitivně odepsaný. Že bude dál hořet v defenzívě a že směrem dopředu už to také nebude žádná sláva. A pak to přišlo. Borec číslo 64 povstal!

V posledních zápasech je ho plný led. Poctivě se vrací. Bojuje o každý puk. Lahůdkovými pasy uvolňuje spoluhráče. A už zase ví, jaké to je dát v NHL gól! Ten premiérový za Žraloky patří k tomu nejhezčímu, co aktuální sezona dosud nabídla.

"Granlund přináší Sharks útočnou genialitu," smeká před ním zámořský novinář Max Miller z The Hockey News, zatímco nadšenci si "chrochtají blahem" nad celými střídáními oulunského rodáka. Tleskají mu za vybojované kotouče i následné akce pro fajnšmerky.

V týmové produktivitě už je druhý, za šest mačů teď zvládl devět bodů, od půlky listopadu 12.

Za Tomášem Hertlem.

LUND, LUND, LUND.

Takhle to vypadá za českým centrem v bodování. Za Granlundem, který má švédské jen příjmení, najdete reprezentanty Tre Kronor Williama Eklunda s Fabianem Zetterlundem. S prvně jmenovaným si jednatřicetiletý mazák tuze rozumí.

Ukázali to i v čerstvém mači s NY Islanders. Napoprvé Eklund ještě Granludovo báječné přiťuknutí nevyužil, ve druhém případě už skóroval a rozhodl o triumfu odepisovaného kádru.

Zatím nejlepší večer v podání někdejší opory Minnesoty či Nashvillu přišel proti New Jersey. Minulý týden.

Granlund zazářil při premiérovém vítězství San Jose na kluzišti soupeře třemi body! Klapalo mu to s Anthonym Duclairem, přičemž na sociálních sítích se dočkala velkého ohlasu mistrovská přihrávka na Duclairův gól na 3:1.

Pošmákl si i Miller, který žabičku označil za neuvěřitelnou.

"Původně jsem chtěl střílet, ale pak jsem si všiml Dukea. Trefil to parádně," povídal Granlund. A dodal, že zamakal na všech aspektech své hry. "Důležité je, že jsem konečně zdravý. A navíc teď všichni táhneme za jeden provaz, zvedáme se. To je také zásadní."

Zase ho hokej baví. A diváky baví sledovat jeho kejkle. Možná se nikdy nestane tím, koho v něm největší optimisté viděli, když se stal celkovou devítkou draftu roku 2010. Ale i tak je ho kariéra úctyhodná. Však se na dostřel přiblížil hranici 500 bodů v NHL.

A dává najevo, že ještě neřekl své poslední slovo.

Pro Sharks je to ohromná vzpruha. Při zranění kapitána Logana Couturea přesně tohle potřebovali. Stejně jako kvalitní výkony od Tomáše Hertla. A nejde jen o hattrick z poslední partie, od začátku listopadu zvládl za 15 duelů 16 bodů!

Trenér David Quinn se může na oba velezkušené centry spolehnout. A tak se snad povede definitivně rozehnat obavy, že v Kalifornii budou přepisovat smutné rekordy zámořské soutěže a protrápí se celou sezonou bez sebemenšího náznaku radosti či zlepšení.

Momentálně je v kabině veselo. Především díky numerům 48 a 64.

