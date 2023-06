Znovu těsně pod vrcholem. Patnáct výher už Cassidy zapsal, přidá tu šestnáctou?

Ve Vegas píše třetí hlavní trenérskou štaci v National Hockey League. Mezi tou první a druhou přitom bylo dlouhých dvanáct let. Trochu hůř přístupná osoba s nespornými trenérskými kvalitami stojí podruhé těsně pod vrcholem,

Kdo si to pamatuje, ví, že ve Washingtonu 2004 se neloučil zrovna v dobrém. Po roce a půl, kdy vedl Jágrovy Capitals, odešel na pouť po nižších soutěžích, působil i v juniorce nebo bral funkce asistenta v NHL. V roce 2016 dostal znovu velkou šanci v Bostonu, kde povýšil z farmy na head coache Bruins.

Rok 2019 už si asi bude pamatovat víc lidí. Cassidy došel spolu s Davidem Pastrňákem a Davidem Krejčím až do finále, kde bolestivě selhal v sedmém utkání. Bruins si tehdy za stavu 2:3 vybojovali rozhodující duel na hřišti St. Louis, doma ale prohráli.

Mimochodem, kapitánem Blues byl tehdy Alex Pietrangelo, nyní nevytěžovanější obránce Vegas.

Loňské loučení s tradičním klubem provázela šeptanda, že ztratil kabinu. Mezi hráči a trenérem to skřípalo, některým se pod přísným šéfem nechtělo pokračovat. Příchod Jima Montgomeryho vypadal jako výhra a vyvětraný vzduch byl uváděn jako jeden z důvodů (vedle jiných), proč Boston v základní části tak válel.

Jenomže zatímco hráči Bostonu už jsou dávno na dovolené, Cassidy teď hraje s Vegas finále. A k zajištění nesmrtelnosti mu za stavu 3:1 chybí...

Poslední krok

Až se ve středu probudí, bude to přesně rok od jeho jmenování hlavním trenérem Golden Knights.

„Ironie, že?“ reagoval na myšlenku, že se může probudit jako vítěz.

Pokud by tedy v takovém případě šel vůbec spát...

„Nevěděl jsem, co očekávat,“ říká ke svému aktuálnímu angažmá. „Ten tým chtěl vyhrát. Je to na hráčích, jestli přeberou, co jim nabízíte. Jestli splní úkol a zabojují jeden za druhého.“

Spojení Cassidy + Vegas je paktem nablýskaných značek. Jako trenér se svým mužstvem vždycky hrál play off. S Washingtonem v jediné dokončené sezóně – ano. S Bostonem šestkrát – pokaždé ano. S Vegas hned v první sezóně rovněž ano.

Vegas je v lize od roku 2017 a hned na jaře 2018 hrálo finále. Pak dvě finále konference. Jen loni neúčast v play off, jinak z šesti sezón pětkrát ano. Patnáct sérií, z toho deset vyhraných (jedna se stále hraje), plus vyhrané předkolo 2020. To je za šest sezón slušná porce!

Cassidy může majiteli a guvernérovi Golden Knights Billu Foleymu (podrobně o jeho příběhu zde) splnit sen o „Stanley Cupu do šesti let“.

Nicméně nepřebíhejme. Znamená to porazit Floridu, která v prvním kole šokovala vyřazením Cassidyho bývalého týmu. „Naše příprava je stejná jako na každý jiný zápas. Víme, že to může být poslední utkání. Hráčům to nemusíme připomínat. Chápou, co je v sázce.“

Nezapomínejme, že Panteři proti Bostonu také prohrávali 1:3. Nezapomínejme, jak skvěle zvládají prodloužení. Florida jich hrála sedm (dvě s Bostonem, dvě s Torontem, dvě s Carolinou, jedno s Vegas), všechna urvala pro sebe! Jako by vám v ruletě padla sedmkrát za sebou stejná barva.

Favorit je ale za stavu 3:1 jasný. A jasné je i to, že příchod nového trenéra pomohl. „Po loňské sezóně v nás bylo trochu hořkosti. Jeho nový hlas nás poslal správným směrem,“ říká Nic Hague.

Pro Las Vegas by to byl první titul ve všech čtyřech velkých profesionálních severoamerických soutěžích.

„Je na nás, abychom tu práci dotáhli,“ ví trenér.

Patnáct výher už v play off před čtyřmi lety zapsal, zbývá přidat tu šestnáctou.

