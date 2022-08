Známe termín NHL Awards i draftu 2023! Příští rok se obě akce uskuteční v Nashvillu

NHL oznámila, že příští rok se výběr talentů i předávání cen hráčům bude po dlouhé době konat ve stejném městě. Pořadatelství pro tyto dvě důležité akce, které následují bezprostředně po skončení sezony, dostane Nashville.

Bude to poprvé od roku 2006, kdy se draft i NHL Awards budou konat v jednom městě. Před sedmnácti lety se stejná věc podařila Vancouveru. Nyní se NHL rozhodla pořadatelstvím pověřit město v Tennessee.

Předávání cen je naplánováno na 26. června 2023. Slavnostní večer odhalí vítěze individuálních trofejí, které se v NHL každoročně předávají. Svého nového majitele pozná Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče, Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana a mnoho dalších.

O dva dny později začne v Nashvillu tradiční výběr talentů, který se ve městě hudby naposledy konal v roce 2003, tehdy vybíral jako první Pittsburgh, který zvolil do svého celku gólmana. Marc-André Fleury se na několik následujících let stal stálicí v brance Tučňáků, a nakonec pomohl Pens ke třem Stanley Cupům.

„Jsme nadšeni, že můžeme tyto dvě důležité akce uspořádat v Nashvillu. Město, organizace Predators a komunita country hudby zaplavila NHL svou vřelostí a podporou pokaždé, když Nashville hostil ligovou událost. Nemůžeme se dočkat, až se příští rok v červnu vrátíme, abychom oslavili hvězdy naší ligy a představili další generaci hráčů NHL,“ pronesl v prohlášení komisař NHL Gary Bettman.

Kromě draftu v roce 2003 má město ze státu Tennessee zkušenosti s pořádáním dalších akcí pod hlavičkou NHL. V roce 2016 se ve městě konal All-Star víkend, o rok později se účastnili Predators finále bojů o Stanley Cup a letos v únoru pořádali venkovní utkání v rámci Stadium Series.

„Je to již více než 15 let, co se tyto dvě akce konaly během jednoho roku v jednom městě. Příští červen bude Nashville centrem hokejového světa. Umožníme hokejovým fanouškům po celém světě oslavovat to nejlepší z hokeje a zároveň přivítáme budoucí hvězdy přímo zde v srdci města hudby,“ vzkázal za Nashville Butch Spyridon.

