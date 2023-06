Známá tvář do New Jersey. Ruffovi bude pomáhat Green

Jeden nadějný trenér v podobě Andrewa Brunetta odešel do Nashvillu, druhý ho má nahradit. Vedení New Jersey už je údajně domluvené s Travisem Greenem, někdejším trenérem Vancouveru.

Podle novinek ze zámoří jde pouze o doladění formalit a Devils angažují Travise Greena jako asistenta trenéra Lindyho Ruffa.

Novinář Elliotte Friedman uvádí: „Objevily se zprávy, že Travis Green se připojí ke kádru New Jersey na pozici, kterou uvolnil Andrew Brunette. Green měl několik možností, mezi nimiž mělo být Calgary a Toronto, ale vybral si Devils.“

Green nahradí Brunettea, který strávil za střídačkou New Jersey jeden rok. Brunette byl na konci května najat Predators. Tam bude plnit roli hlavního kouče poté, co byl odejit John Hynes.

Green je bývalým hlavním trenérem Vancouveru Canucks. Za lavičkou Canucks stál 4,5 sezony. Poté ho nahradil Bruce Boudreau. Ve 314 zápasech dovedl Green Canucks k bilanci 133-147-35. Jeho nejlepší trenérská sezóna přišla v covidem zkrácené sezóně 2019/20. Canucks skončili v Pacifické divizi na čtvrtém místě.

Před svým působením v NHL byl Green hlavní trenér týmu Utica Comets v AHL, tehdejší farmou Canucks.

V nedávném rozhovoru pro The Athletic se Green rozpovídal o svých zkušenostech s trénováním Canucks. Předvedl také velkou dávku sebereflexe a touhu ukázat, že ještě může trénovat.

„Strávil jsem hodně času sledováním hokeje, toho, jak týmy hrají, studiem různých systémů,“ řekl Green. „Jsem tak trochu hokejový nerd, takže mě to bavilo. Nebylo to ale jen sledování systémů, ale také přemýšlení o tom, jak lze různé věci začlenit do různých týmů a týmů v různých fázích jejich vývoje.“

„Jsem člověk, který miluje výzvy, miluji trénování. Těším se, že snad dostanu další příležitost,“ dodal.

Příležitost dostal. Vychovají si ho Devils jako náhradu za Ruffa?

