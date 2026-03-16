Změny v Torontu jsou nevyhnutelné! Šéf Leafs neskrývá zklamání a chystá nový plán

17. března 12:00David Zlomek
První den setkání generálních manažerů NHL na Floridě nemohl pro Brada Trelivinga začít palčivějším tématem. Manažer Toronto Maple Leafs se v rozhovoru pro TSN musel postavit čelem k situaci, která trhá srdce všem fanouškům Javorových listů, řeč je o zranění kapitána Austona Matthewse. Kromě toho ale promluvil i o dalším směřování.
Treliving byl ve svých vyjádřeních opatrný, ale přiznal, že ve hře je i ta nejméně populární varianta. „Vede se mu docela dobře. Jak jsme řekli, pravděpodobně budeme vědět víc o dalších krocích během příštích několika dní. To určí časový plán a také to, jestli tam bude chirurgický zákrok, nebo ne,“ uvedl Treliving.
Na otázku, jak rychle potřebuje od Matthewse slyšet jasné slovo ohledně jeho dlouhodobé budoucnosti v klubu, však reagoval s ledovým klidem. „Auston má platnou smlouvu. Jako u všech našich hráčů, i o těchto věcech budeme mluvit, až se dostaneme do léta. Teď se soustředíme na těch několik zápasů, které máme před sebou. Všechny tyhle věci budeme řešit později,“ odvětil manažer.
Mnohem ostřejší tón nasadil Treliving ve chvíli, kdy přišla řeč na trest pro Radka Gudase. Český bek vyvázl za svůj zákrok kolenem na koleno s pětizápasovým distancem, což v Torontu vnímají jako výsměch. „V jakékoli z těchto situací jsem své pocity Georgi Parrosovi jasně vyjádřil. Chápu to, je to těžká práce. Ale jsem pevně přesvědčen, že měl dostat víc,“ nebral si servítky Treliving.
Fanoušci se pochopitelně ptají, kdy se jejich milovaný tým vrátí na pozice, které mu podle nich náleží. Treliving sice přiznal, že letošek je obrovským zklamáním, ale žádné zázraky na počkání neslíbil. „Letos jsme nepředvedli výkony, na které máme. Jak jsem řekl už u uzávěrky přestupů, rozhodně musíme udělat nějaké změny. To všechno je součástí plánu, který budeme formulovat, abychom tento tým dostali zpět tam, kde si myslíme, že je schopen být,“ vysvětloval Treliving.
Podle něj budou odpovědi na tyto otázky přicházet postupně, jak se bude blížit konec základní části. „Tyto otázky budou zodpovězeny a my se rozhodně těšíme, až všem dáme vědět, jaké jsou naše plány, až se přiblížíme ke konci sezony,“ uzavřel šéf Toronta.