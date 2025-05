Změny v play-off? Ne. Sezona dřív? Možná. NHL ladí budoucnost

Jednání o prodloužení kolektivní smlouvy mezi NHL a hráčskou asociací NHLPA probíhají v klidu a podle zástupce komisionáře Billa Dalyho zatím bez komplikací. „Jsme v plném proudu. Obě strany předložily návrhy a vyměňují si názory. Myslím, že postupujeme dobře,“ uvedl Daly v rozhovoru pro The Athletic. Probíral i jiná témata.

Součástí jednání je mimo jiné i diskutované téma dlouhodobě zraněných hráčů (LTIR) a neexistujícího platového stropu během play-off. Daly potvrdil, že obě témata byla projednávána: „Ano, diskutovalo se o tom.“ Na dotaz, zda lze očekávat změny, odpověděl: „Nic není dohodnuto, dokud není vše dohodnuto, ale myslím, že jsme udělali pokrok směrem k dobrému řešení.“

Dále se vyjádřil k blížícímu se decentralizovanému draftu NHL, který se uskuteční poprvé letos v červnu. Přestože si ho týmy původně samy odhlasovaly, některé už podle Dalyho vyjadřují zpětně nespokojenost. „Ano, slyšel jsem, že někteří zástupci klubů zaujali jiný postoj než původně. Ale dokud tím formátem neprojdeme, je předčasné spekulovat. Pokud většina týmů bude chtít návrat k tradičnímu formátu, budeme to zvažovat,“ uvedl.

Daly odmítl, že by NHL momentálně aktivně otevírala proces expanze. Zmínil ale, že se liga nebrání diskusím, pokud se objeví seriózní zájemci. „Není žádný formální proces ani výzva k podávání nabídek. Pokud se objeví správná příležitost, projednáme ji nejprve s výkonným výborem a případně s celým vedením ligy,“ řekl. Města jako Atlanta nebo Houston jsou podle spekulací ve hře, ale žádný konkrétní krok zatím liga neplánuje.

Na téma obav z poklesu kvality při případné expanzi reagoval Daly s odkazem na růst hokeje ve světě. „Když jsem do ligy přišel, byla to oprávněná obava. Dnes je situace jiná. Kanadští hráči tvoří asi 40 % ligy, Američané zhruba 30 %, Evropa dalších 30 %. Vývoj v USA i Evropě byl obrovský. Talentu je dost.“

Zástupci NHL a NHLPA se mají sejít během mistrovství světa ve Stockholmu. Co se týče zimních olympijských her 2026 v Itálii, stále nedošlo k formálnímu podpisu mezi NHL, NHLPA, IIHF a MOV, ale Daly uvedl: „Naše úroveň optimismu se nezměnila. Do Milána pojedeme.“

Daly také potvrdil, že aktuální formát play-off se v rámci CBA jednání zatím vůbec neřeší. „S hráčskou asociací se o tom nemluvilo. Nevidíme na jejich straně žádný tlak na změnu.“

Na otázku, zda by NHL mohla začít sezónu dříve a tím předejít konci Stanley Cupu těsně před draftem, odpověděl: „Uznáváme, že napjatý kalendář přináší určitá úskalí. Možnost dřívějšího začátku sezony sledujeme, ale není to nic bezprostředního. Věci se hodnotí postupně. Naším cílem je dělat rozhodnutí v zájmu hokeje.“

