Změny u Blue Jackets klepou na dveře! Budou se Gavrikov a Korpisalo stěhovat?

To, že Blue Jackets sezona skončí již po základní části, je známá věc již několik měsíců. Stále ovšem zůstává nevyřešena otázka, co se stane s ruským medvědem v obraně Vladislavem Gavrikovem a akrobatem v brankovišti Joonasem Korpisalem.

Zatímco Vancouver a St. Louis již odpálili přestupové bomby a začali s výprodejem svých hvězd, kterým dobíhá poslední rok jejich kontraktu, tak v Columbusu je zatím stále ticho po pěšině.

Náznaky už ovšem probíhají. Vladislav Gavrikov v posledních třech kláních proti New Jersey, Winnipegu a Dallasu chyběl v sestavě. Vysvětlením jsou důvody související s obchodem. Je tedy jasné, že finský lišák v pozici generálního manažera se pokouší dát s protistranou dohromady balíček, který za svou stálici v obraně obdrží.

Modrokabátníci si jsou dobře vědomi, že výměna je nevyhnutelná. Podle dostupných informací se dokonce před sezonou snažili svého obránce přemluvit k setrvání, ale v podmínkách nového paktu se obě strany rozcházely, a tak by bylo jeho prodloužení nepravděpodobné. Columbus proto nechce riskovat jeho zranění, aby nedopadl jako s Gustavem Nyquistem, který je sice také v posledním roku své smlouvy, ale bohužel pro Blue Jackets je stále zraněný.

Mezi zájemce o ruského obra patří například Los Angeles, Dallas, Edmonton či Washington. Všichni členové jmenovaného čtyřlístku by do svého kádru rádi přivedli zkušeného obránce. Gavrikov navíc nemá nikterak přemrštěně vysoký kontrakt, a tak je velmi lákavým zbožím pro konkurenci.

Dalším hráčem na přetřes je Joonas Korpisalo. Tady se výměna více než nabízí a okolnosti tomu hodně nasvědčují. Finský brankář ovšem na rozdíl od svého kolegy z obrany proti Jets a Stars nechyběl v sestavě a objevil se mezi tyčemi. Nakonec z toho byly dvě senzační výhry. Korpisala letos hodně trápila zranění, ale i přes to dokázal v podprůměrném týmu NHL získat úspěšnost zákroků 91,22 %. Jeho cena 1,3 milionů dolarů je navíc v porovnání s jeho současnou formou naprosto směšná.

Vypadá to tedy, že se finský generální manažer snaží v zápasech ukázat kvality svého klenotu, aby ještě zvýšil jeho cenovku. Riskuje ovšem jeho opětovné zranění. K samotným spekulacím o výměně se vyjádřil sám maskovaný hrdina.

„Snažím se na to nemyslet. V minulé sezóně jsem udělal chybu, když jsem o tom přemýšlel. Tentokrát stejnou chybu neudělám. Samozřejmě je to tak nějak venku, ale jde to mimo mě. Vedení Blue Jackets udělá, co chce a nikdy nevíte, co si ostatní týmy myslí.“

Zdá se, že Blue Jackets ani nemají jinou možnost než Korpisala vyměnit. Elvis Merzlikins má bídné statistiky a vzhledem ke své gáži a délce kontraktu je nevyměnitelný. To vedení značně svazuje ruce. Navíc brankářský talent Daniil Tarasov nebude moci být v příští sezoně jen tak poslán na farmu do AHL. Nejprve by totiž musel zamířit na waivers listinu. Takže dvojice na příští sezonu je pravděpodobně vyřešena.

O finského brankáře bude asi pořádný boj. V brankovišti je potřeba pomoc na několika frontách. Zájem prý projevují Los Angeles, Las Vegas a sonduje také Seattle. Začaly se objevovat spekulace i o českém brankáři Karlu Vejmelkovi, který by možná za správnou protihodnotu mohl poušť opustit, ale cena je prý příliš vysoká a Joonas Korpisalo by byl rozhodně levnější varianta.

