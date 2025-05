Změny na obzoru? Ekholm, Pickard i Hintz jsou na cestě zpět

Zatímco Edmonton Oilers se připravují na možný návrat obranného pilíře Mattiase Ekholma, Dallas Stars doufají, že se do sestavy vrátí jejich klíčový centr Roope Hintz. Oba hráči byli v pondělí na ledě a jejich přítomnost by mohla výrazně ovlivnit vývoj série, kterou momentálně vede Edmonton 2:1.

Ekholm se vrátil do plného tréninku už před začátkem finále Západu, ale jeho nasazení zůstávalo opatrně pod pokličkou. Naposledy odehrál necelé dvě minuty 11. dubna, pak si zranění znovu obnovil a dlouho to vypadalo, že letošní play-off pro něj skončilo dřív, než pořádně začalo. Jenže pondělní nálada už byla jiná. „Cítím se skvěle. Opravdu líp, než jsem čekal,“ řekl s úsměvem. „Jestli to bude zítra, nebo až v dalším zápase, to uvidíme. Ale návrat je blízko. Jsem rád, kde je moje tělo, kde je můj tým. A jsem připraven, jakmile mě budou potřebovat.“

Trenér Kris Knoblauch nasazení ještě nepotvrdil, ale připustil možnost rozšířené obranné rotace se sedmi beky, aby Ekholm mohl do zápasu naskočit plynuleji. „Všichni víme, co pro nás znamená. Jakmile bude stoprocentně připravený, jde zpátky do sestavy.“

Zpět na led se dostal i brankář Calvin Pickard. Ten odchytal rozhodující momenty ve druhém kole proti Vegas, než si po kolizi s Tomášem Hertlem poranil nohu. Ačkoliv tehdy ještě dokázal odchytat zbytek zápasu včetně prodloužení, už další den bylo jasné, že ho čeká pauza. „Byl jsem plný adrenalinu, ale už před třetím zápasem jsem věděl, že to nejde. Teď se cítím dobře a chci být znovu připraven, kdybych byl potřeba,“ řekl Pickard.

Na opačné straně čekají Stars s nadějí na návrat Roopeho Hintze, jejich klíčového centra. Ve druhém utkání inkasoval tvrdé seknutí od Darnella Nurse a od té doby nehrál. „Dělám všechno, co můžu, abych mohl hrát,“ řekl po pondělním tréninku. Sám ale přiznává, že rozhodnutí padne až před zápasem. „Hrál jsem dost dlouho na to, abych poznal, jestli to půjde. Teď to vypadá dobře, ale uvidíme.“

Trenér Pete DeBoer zůstává opatrný. „Doufáme, že bude připraven. Vyzkouší si trénink a pak se rozhodneme,“ uvedl. Ztráta Hintze je pro Dallas citelná – v letošním play-off zaznamenal 11 bodů ve 15 zápasech a tvořil úderné duo s Mikko Rantanenem. Bez něj se Stars trápili. Poslední dva zápasy prohráli s celkovým skóre 1:9 a po nadějném vstupu do série najednou tahají za kratší konec.

„Je pro nás obrovsky důležitý,“ potvrdil Wyatt Johnston. „Chybí nám nejen produktivita, ale i jeho energie. Doufáme, že ho zítra uvidíme zpátky na ledě.“

