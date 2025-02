Změny na draftu potvrzeny! Bettman vystoupí z pozadí do hlavní role

Když se letos v létě přesune draft NHL do Los Angeles, připravte se na pořádnou dávku Garyho Bettmana. Šéf ligy, který sedí v čele NHL už od roku 1993, se totiž chystá vůbec poprvé oznámit každou volbu prvního kola osobně. Dlouholetý terč posměšků a bučení z tribun tak letos nebude jen moderátorem, ale klíčovou tváří celé události, která se odehraje 27. a 28. června v Peacock Theatre.

„Doufám, že tam nebude moc těžko vyslovitelných jmen,“ vtipkoval Bettman před zápasem mezi Los Angeles Kings a Utahem. Ale tato změna není jeho nápadem – podle něj si novou podobu draftu vyžádaly samotné kluby. „Já si rozhodně nehledám víc pozornosti. Té mám víc než dost,“ řekl s úšklebkem. „Ale tohle je to, co týmy chtěly, tak to zkusíme. A uvidíme, jestli to všem sedne.“

Draft NHL přechází na nový systém, který se už desítky let používá v NFL a NBA. Místo toho, aby jednotlivé kluby oznamovaly své volby přímo na místě, budou tentokrát účastnit draftu virtuálně ze svých měst. V sále zůstanou jen Bettman, nejlepší talenti draftu a pár zástupců ligy.

Zatímco tradiční osobní oznámení klubů přinášelo emotivní momenty – jako poděkování fanouškům nebo vzpomínky na klubové legendy – většina týmů si během pandemie vyzkoušela virtuální draft a zjistila, že je to pro ně mnohem jednodušší.

To ale není jediná změna, kterou draft projde. Prezident pro akce a obsah NHL Steve Mayer slíbil, že nadcházející událost nabídne nový vizuální styl a kreativní koncept. Detaily ale zatím zůstávají tajemstvím.

Naposledy se draft konal ve velkém stylu v lasvegaské Sphere, kde obrazovky uvnitř i venku nabídly nevídanou audiovizuální show. Opakovat tento zážitek ale podle Bettmana nebude možné – finanční náklady byly obrovské. „Byla to mimořádná akce, ale utratili jsme násobně víc, než kolik normálně na draft vynaložíme.“

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+