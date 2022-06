Změní pan Hurikán působiště? Možná za rok, naznačil Staal

Sezona ještě oficiálně neskončila, pro většinu týmů však ano. Proto se více než o zápasech začíná psát o dění mimo led. Spekulace se začínají týkat i Jordana Staala, dlouholeté ikony Caroliny. Zkušenému útočníkovi totiž za rok končí smlouva. Novou dle svých slov zatím nechce.

Jde o to, že hráči, kterým za rok končí smlouva, ji mohou letos v létě prodloužit. Dřív ne. Je tak jasné, že organizace, jež nechtějí o své klenoty za rok přijít zadarmo či se celý rok dohadovat na podmínkách smlouvy, chtějí mít hotovo co nejdříve.

Stejná situace se týká právě i Jordana Staala. Ten však dal svými nedávnými slovy vedení Hurricanes najevo, že to s ním za rok bude fuška. „Nechám tu smlouvu dojet. Jsem tu jedenáct let, to je dlouhá doba,“ řekl třetí nejstarší Staal.

Má recht, jedenáct let je opravdu dlouho. S Hurricanes zažil časy, kdy na stadion chodilo víc hostujících fanoušků než domácích, ale i postupný vzestup až do současnosti, kdy Carolina patří mezi nejlepší celky ligy. V posledních letech působí i jako kapitán.

„Přišel jsem sem nejen za bráchou Ericem, ale taky vyhrávat. Byla to jízda jako na horské dráze. Ale skvělá jízda!“ rozplýval se.

Otázkou je, co bude dál. Za rok mu končí obří desetiletá smlouva na šedesát milionů dolarů. To mu bude 34 let, ještě pár let tedy bude mít před sebou. Při rozhovorech se sice ještě zdráhal říct, jestli ho láká něco jiného, avšak z jeho slov se to dá vyčíst.

„Ještě mám rok smlouvy. Moc se na novou sezonu těším, tenhle tým míří vysoko. O tom, co bude dál, se rozhodnu až po ročníku,“ potvrdil.

Pozitivní pro Staala je, že ke konci kariéry nemusí spěchat za Stanley Cupem. Ten získal už v roce 2009, ještě v dresu Penguins, kteří ho draftovali. Splnil se mu i další sen, to když Hurricanes v roce 2013 nasadili lajnu s ním a dvěma bráchy – Jaredem a Ericem.

V Carolině zanechal obrovskou stopu. Je šestým nejproduktivnějším hráčem historie. V příští sezoně by se měl dostat na čtvrté místo, na které nyní ztrácí 38 bodů. Před ním je pouze Sebastian Aho, který mu jistě bude utíkat, současný trenér Rod Brind'Amour a… Jasně, brácha Eric.

