Změna v sestavě Golden Knights nese ovoce. Nová elitní lajna pomohla srovnat sérii

Trenér Vegas Golden Knights Bruce Cassidy zareagoval na nepříznivý vývoj série proti Minnesotě a v zápase číslo čtyři poslal do hry netradiční složení elitní útočné formace. K centrům Jacku Eichelovi a Williamu Karlssonovi připojil střelce Pavla Dorofeyeva – a výsledek? Zlepšený výkon, vítězství 4:3 a vyrovnání série na 2:2.

„Karl je skvělý hráč. Hraje se s ním hrozně jednoduše,“ chválil nového parťáka Eichel. „A Pav? Toho známe. Má výbornou střelu a cit pro hru. Myslím, že jsme si vytvořili několik dobrých šancí a zároveň jsme se snažili držet soupeře mimo skóre.“

Statistiky tuhle pohodu potvrzují. Podle Natural Stat Trick měla tahle formace během hry 12 gólových šancí oproti pouhým třem soupeře a přestřílela Wild 4:2.

Zatímco Eichel vedl Vegas v základní části s 94 body a Dorofeyev zaznamenal nejvíce gólů (35), Karlsson měl spíše defenzivní roli, kterou ale skvěle doplňuje schopností tvořit hru i bránit. Dohromady vytvořili formaci, která dokáže držet puk i tvořit tlak z cyklu, což bylo v posledním utkání viditelné.

Eichel se do bodování v play-off zapsal až ve čtvrtém zápase, kdy si připsal asistenci. „Myslím, že jeho výkon šel nahoru,“ zhodnotil Cassidy. „Ve druhé a třetí třetině to bylo znát. Byl slyšet víc na ledě, byl fyzický v soubojích. Nemám s Jackem problém. Měl jen smůlu, co se týče plus/mínus statistiky, ale to se může změnit.“

Cassidy připomněl, že podobně pomalý začátek měl v play-off i Jonathan Marchessault před dvěma lety. Nakonec si ale došel až pro Conn Smythe Trophy jako nejužitečnější hráč Stanley Cupu.

„Jsme tady každý den a víme, co Jack pro tým dělá. I proto jsme to přeskupili – chtěli jsme mu pomoct,“ vysvětlil Cassidy, proč došlo ke změně.

Golden Knights se v pátém utkání představí znovu doma, kde budou mít šanci převzít vedení v sérii. Pokud nově složená lajna naváže na sobotní výkon, mohla by se stát klíčovým faktorem dalšího vývoje.

