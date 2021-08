Zmatky u Price! Rodina měla Seattle za jasnou věc

Drama kolem Careyho Price bylo jedním z nejdiskutovanějších při rozšiřovacím draftu. Montreal se rozhodl svou hvězdu neochránit, nicméně Kraken si i přes svolení majitele k přebrání obřího platu Price nevybral. Kanadský gólman tak zůstává u Canadiens, nicméně jeho rodina byla skálopevně přesvědčena o tom, že se bude stěhovat.

„Celé se to dostalo do bodu, kdy jsme byli přesvědčení, že míříme do Seattlu,“ napsala manželka Price Angela ve svém blogu. „Mentálně jsem se na to připravila a začala jsem o tom otevřeně mluvit. Ale nic se nestalo.“

Jak píše Angela, nestalo se. A to i přes to, že byl Price ochotný vzdát se své klauzule, která mu zaručovala jistotu nestěhování se z Montrealu.

Je otázkou, co Seattle nakonec odradilo. Jestli to byl Priceův věk skloubený s délkou kontraktu či například zranění kolena. Z organizace se místo brankáře balil obránce Cale Fleury.

„Vůbec se mi nelíbilo, že se vzdal své klauzule před tím, než byly zveřejněny detaily jeho zranění,“ zlobila se Angela v blogu. „Trhalo mi srdce, když jsem četla názory lidí, kteří psali, že chce odejít z Montrealu. Když nám oznámili nutnost operace, byla jsem ráda, protože to zaručovalo setrvání v Montrealu, nicméně pak nám ještě volal Careyho agent s tím, že v tom Seattle nevidí problém.“

Možná i proto se rodina začala smiřovat s odchodem. K oblasti Seattlu mají oba blízko. Angela pochází z městečka kousek od metropole, Carey ve stejném městě chytal juniorskou soutěž mezi lety 2002 a 2007.

„Uvědomila jsem si, že by nám přesun ulehčil život, ale bylo by to těžké… Naše srdce je v Montrealu,“ dodala.

Zdá se tak, že letošní rozšiřovací draft byl poslední možností, kdy mohla pětka draftu 2005 změnit dres. Někdejší vítěz Vezinovy trofeje pro nejlepšího brankáře ligy má totiž smlouvu ještě na pět let. Jakmile mu kontrakt vyprší, bude mu už 38 let.

V Montrealu je neochvějnou jedničkou. Nic by se na tom nemělo měnit ani kvůli zmiňovanému zranění kolena. Podle zámořských novinářů bude na start příští sezony stoprocentně připraven.

