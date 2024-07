Zmatek kolem Trouby. Rangers se ho chtějí zbavit, Detroit couvnul. On sám je v šoku

Tohle léto zatím úplně není dle představ obránce NY Rangers Jacoba Trouby. V play off kritizovaný bek se měl stěhovat, situace se ale zkomplikovala natolik, že je nakonec možné, že zůstane. On sám byl prý rozhodnutím klubu šokován.

Během draftu NHL o uplynulém víkendu se toho v Rangers moc nedělo, protože organizace se moc nesoustředí na výběry budoucnost, ale jen na to, jak bude vypadat tým pro sezonu 2024/25.

1. červenec má být datem, kdy prezident a generální manažer Blueshirts Chris Drury může začít skutečně přestavovat tým, zejména proto, že v tento den se klauzule o zákazu přestupu kapitána Jacoba Trouby mění na seznam 15 týmů, kam nemůže být vyměněn.

O touze Rangers zbavit se svého kapitána totiž ví celá NHL.

Larry Brooks z listu The Post informoval, že Drury pracuje na výměně, která by Troubu poslala do Detroitu, což by obránci umožnilo vrátit se do státu, kde vyrůstal a hrál rok hokej na vysoké škole. Navíc tam působí i jeho kamarád a někdejší Ranger Andrew Copp.

O víkendu se zdálo, že je vše na spadnutí. Všichni novináři v zámoří to měli jako hotovou věc, dokonce se věděly i podrobnosti výměny. Nicméně vůbec nic se nestalo. Proč? To ví jen zainteresované strany.

I přes to se prý odchod čeká. Za těch pár dnů se totiž vztahy Chrise Druryho, GM Rangers, a Trouby tak pošramotily, že Trouba možná bude souhlasit i s přestupem do týmu, který byl původně zahrnut ve zmiňované klauzuli.

„Trouba byl šokován, když se dozvěděl, že by mohl být vyměněn,“ přidal novinář Elliotte Friedman.

Rangers tak pokračují v radikálním řezu kádrem. Bez náhrady se zbavili útočníka Barclayho Goodrowa, teď je na řadě Trouba. A ani on by nemusel být posledním.

